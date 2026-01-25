L'espansione di Romance of the Three Kingdoms 8 Remake riceve il primo ottimo voto da Famitsu

Prima di passare alle votazioni, ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni tramite quattro persone diverse che assegnano un numero da uno a dieci. Il massimo che un titolo può ottenere è quindi 40, ma il voto perfetto è difficile da ottenere e sono un paio di anni che non viene assegnato. Il più recente videogioco ad averlo ottenuto è Like a Dragon: Infinite Wealth.

I voti di Famitsu

Ecco i tre giochi che sono stati recensiti da Famitsu:

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack Bundle - 8/8/9/8

Kyouran Makaism - 7/7/8/7

Dark Atlas: Infernum - 6/6/6/6

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack Bundle è previsto per il 29 gennaio e si tratta - come è facile capire - di una espansione del gioco base che introduce varie funzionalità, come il sistema Turning Point, le Gem e l'aggiunta della lingua cinese, oltre all'aggiunta dei doppiaggi sui filmati.

Kyouran Makaism è invece un gioco di ruolo d'azione per Nintendo Switch, Switch 2 e PS5 previsto per il 29 gennaio, ma solo in Giappone. È di Nippon Ichi Software, noto per Disgaea. Dark Atlas: Infernum è invece un horror psicologico di sopravvivenza disponibile su Steam dal novembre 2025.