L'espansione di Romance of the Three Kingdoms 8 Remake riceve il primo ottimo voto da Famitsu

La testata giapponese Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni per la settimana terminata il 24 gennaio 2026, che ci permettono di vedere anche uno dei primi voti per Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack Bundle.
Prima di passare alle votazioni, ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni tramite quattro persone diverse che assegnano un numero da uno a dieci. Il massimo che un titolo può ottenere è quindi 40, ma il voto perfetto è difficile da ottenere e sono un paio di anni che non viene assegnato. Il più recente videogioco ad averlo ottenuto è Like a Dragon: Infinite Wealth.
I voti di Famitsu
Ecco i tre giochi che sono stati recensiti da Famitsu:
- Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack Bundle - 8/8/9/8
- Kyouran Makaism - 7/7/8/7
- Dark Atlas: Infernum - 6/6/6/6
Romance of the Three Kingdoms 8 Remake: Destiny and Strategy Expansion Pack Bundle è previsto per il 29 gennaio e si tratta - come è facile capire - di una espansione del gioco base che introduce varie funzionalità, come il sistema Turning Point, le Gem e l'aggiunta della lingua cinese, oltre all'aggiunta dei doppiaggi sui filmati.
Kyouran Makaism è invece un gioco di ruolo d'azione per Nintendo Switch, Switch 2 e PS5 previsto per il 29 gennaio, ma solo in Giappone. È di Nippon Ichi Software, noto per Disgaea. Dark Atlas: Infernum è invece un horror psicologico di sopravvivenza disponibile su Steam dal novembre 2025.