Pokémon Pokopia impazza tra i fan giapponesi: è quasi in prima posizione tra i più attesi di Famitsu

Come sempre, la testata giapponese Famitsu ha proposto una classifica dei giochi più attesi dai lettori, con una semplice raccolta voti. Precisamente a questo giro possiamo vedere i voti inviati tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.
I vincitori sono i soliti noti, ma ci sono alcuni dettagli interessanti da notare.
La Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu
Ecco la classifica dei giochi più votati:
- [PS5] Pragmata - 673 voti
- [NS2] Pokémon Pokopia - 647 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 557 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 514 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 482 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 387 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 323 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 286 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 265 voti
- [NS2] Mario Tennis Fever - 254 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 239 voti
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 233 voti
- [PS5] Nioh 3 - 201 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 196 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 175 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 170 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 156 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 154 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 143 voti
- [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 129 voti
- [NSW] Akiba Lost - 117 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 106 voti
- [NSW] Genshin Impact - 104 voti
- [NSW] Tales of Berseria Remastered - 103 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 101 voti
- [NS2] Akiba Lost - 95 voti
- [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 83 voti
- [NS2] Resident Evil Requiem - 82 voti
- [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 80 voti
- [PS5] Code Vein 2 - 71 voti
Visto che la Top 30 divide i giochi per piattaforma, come spesso accade il titolo con più voti non è in realtà in prima posizione: Dragon Quest 7 Reimagined ottiene la quarta, quinta e sesta, con un conteggio totale di 1.383 voti.
Ciò che possiamo notare però è che di settimana in settimana Pokémon Pokopia diventa sempre più interessante agli occhi dei giocatori giapponesi. All'epoca dell'annuncio non aveva attirato molta attenzione, ma oramai è quasi in prima posizione con pochi voti in meno rispetto a Pragmata di Capcom.
Diteci, quali sono tra questi i vostri giochi più attesi?