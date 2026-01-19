1

Pokémon Pokopia impazza tra i fan giapponesi: è quasi in prima posizione tra i più attesi di Famitsu

Quali sono i giochi più attesi dagli utenti giapponesi? La testata Famitsu ci permette di scoprirlo grazie ai voti dei suoi lettori di fine 2025 e inizio 2026.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/01/2026
Un gruppo di Pokémon in Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
News

Come sempre, la testata giapponese Famitsu ha proposto una classifica dei giochi più attesi dai lettori, con una semplice raccolta voti. Precisamente a questo giro possiamo vedere i voti inviati tra il 24 dicembre e il 6 gennaio.

I vincitori sono i soliti noti, ma ci sono alcuni dettagli interessanti da notare.

La Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più votati:

  1. [PS5] Pragmata - 673 voti
  2. [NS2] Pokémon Pokopia - 647 voti
  3. [PS5] Resident Evil Requiem - 557 voti
  4. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 514 voti
  5. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 482 voti
  6. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 387 voti
  7. [PS5] Persona 4 Revival - 323 voti
  8. [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 286 voti
  9. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 265 voti
  10. [NS2] Mario Tennis Fever - 254 voti
  11. [NS2] Splatoon Raiders - 239 voti
  12. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 233 voti
  13. [PS5] Nioh 3 - 201 voti
  14. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 196 voti
  15. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 175 voti
  16. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 170 voti
  17. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 156 voti
  18. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 154 voti
  19. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 143 voti
  20. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 129 voti
  21. [NSW] Akiba Lost - 117 voti
  22. [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 106 voti
  23. [NSW] Genshin Impact - 104 voti
  24. [NSW] Tales of Berseria Remastered - 103 voti
  25. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 101 voti
  26. [NS2] Akiba Lost - 95 voti
  27. [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 83 voti
  28. [NS2] Resident Evil Requiem - 82 voti
  29. [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 80 voti
  30. [PS5] Code Vein 2 - 71 voti

Visto che la Top 30 divide i giochi per piattaforma, come spesso accade il titolo con più voti non è in realtà in prima posizione: Dragon Quest 7 Reimagined ottiene la quarta, quinta e sesta, con un conteggio totale di 1.383 voti.

Pokémon Pokopia si svela in ogni dettaglio con il nuovo trailer esteso Pokémon Pokopia si svela in ogni dettaglio con il nuovo trailer esteso

Ciò che possiamo notare però è che di settimana in settimana Pokémon Pokopia diventa sempre più interessante agli occhi dei giocatori giapponesi. All'epoca dell'annuncio non aveva attirato molta attenzione, ma oramai è quasi in prima posizione con pochi voti in meno rispetto a Pragmata di Capcom.

Diteci, quali sono tra questi i vostri giochi più attesi?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Pokopia impazza tra i fan giapponesi: è quasi in prima posizione tra i più attesi di Famitsu