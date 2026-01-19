Pokémon Pokopia impazza tra i fan giapponesi: è quasi in prima posizione tra i più attesi di Famitsu

I vincitori sono i soliti noti, ma ci sono alcuni dettagli interessanti da notare.

Come sempre, la testata giapponese Famitsu ha proposto una classifica dei giochi più attesi dai lettori, con una semplice raccolta voti. Precisamente a questo giro possiamo vedere i voti inviati tra il 24 dicembre e il 6 gennaio .

La Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu

Ecco la classifica dei giochi più votati:

[PS5] Pragmata - 673 voti [NS2] Pokémon Pokopia - 647 voti [PS5] Resident Evil Requiem - 557 voti [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 514 voti [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 482 voti [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 387 voti [PS5] Persona 4 Revival - 323 voti [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 286 voti [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 265 voti [NS2] Mario Tennis Fever - 254 voti [NS2] Splatoon Raiders - 239 voti [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 233 voti [PS5] Nioh 3 - 201 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 196 voti [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 175 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 170 voti [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 156 voti [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 154 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 143 voti [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 129 voti [NSW] Akiba Lost - 117 voti [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 106 voti [NSW] Genshin Impact - 104 voti [NSW] Tales of Berseria Remastered - 103 voti [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 101 voti [NS2] Akiba Lost - 95 voti [NS2] Fatal Frame 2 Remake - 83 voti [NS2] Resident Evil Requiem - 82 voti [NSW] Hono Gurashi no Niwa - 80 voti [PS5] Code Vein 2 - 71 voti

Visto che la Top 30 divide i giochi per piattaforma, come spesso accade il titolo con più voti non è in realtà in prima posizione: Dragon Quest 7 Reimagined ottiene la quarta, quinta e sesta, con un conteggio totale di 1.383 voti.

Ciò che possiamo notare però è che di settimana in settimana Pokémon Pokopia diventa sempre più interessante agli occhi dei giocatori giapponesi. All'epoca dell'annuncio non aveva attirato molta attenzione, ma oramai è quasi in prima posizione con pochi voti in meno rispetto a Pragmata di Capcom.

Diteci, quali sono tra questi i vostri giochi più attesi?