GTA 6 deve essere censurato per essere pubblicato in Russia: lo chiede il Consiglio Mondiale del Popolo Russo

Secondo quanto riportato da NEWS.ru, Mikhail Ivanov, vicepresidente del Consiglio Mondiale del Popolo Russo e membro della Duma regionale di Bryansk , ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibile corruzione dei giovani russi da parte di contenuti considerati immorali. Per questo motivo ha chiesto che il gioco venga vietato nel Paese oppure che Rockstar Games realizzi una versione appositamente modificata per il mercato russo, in cui i contenuti ritenuti problematici vengano alterati o rimossi.

GTA 6 arriverà a novembre 2026 (a meno di altri ritardi), ma dove sarà pubblicato? In tutto il mondo, potreste dire, ma c'è una nazione che potrebbe non ricevere il videogioco. Una figura chiave del mondo russo ha chiesto il ban di GTA 6. In Russia, quindi, i giocatori potrebbero rischiare di non poterlo giocare oppure di dover accontentarsi di una versione censurata .

Cosa ha detto Ivanov su GTA 6

Ivanov non è un politico in senso stretto e non può imporre leggi indipendentemente, quindi non c'è alcuna garanzia che da questa vicenda scaturisca qualcosa di concreto, ma esercita comunque una notevole influenza politica e sociale attraverso il WRPC.

"I creatori di Grand Theft Auto VI stanno deliberatamente inserendo nel loro prodotto contenuti distruttivi e volgari, cosa del tutto inaccettabile per la salute morale della società", sostiene Ivanov. "Questo include la prevista presenza di scene di striptease maschile nel gioco, che rappresenta una violazione diretta e cinica delle norme morali di base e dei valori spirituali tradizionali."

"Consentire tali contenuti equivale a corrompere le giovani generazioni. Dobbiamo o imporre rigide restrizioni legali alla distribuzione di questi giochi in Russia oppure obbligare gli editori a pubblicare versioni speciali per il nostro mercato, ripulite dai contenuti immorali."

Ivanov ha poi aggiunto: "La popolarità di GTA lo rende uno strumento di influenza particolarmente pericoloso. Dobbiamo dimostrare responsabilità civica e impedire che ai nostri figli venga venduto il veleno della corruzione e del permissivismo sotto le mentite spoglie dell'intrattenimento."

Il mercato russo, secondo le stime, è il quinto più grande tra quelli europei, quindi è credibile che Rockstar Games e l'editore Take-Two Interactive non vogliano incorrere in un ban. La realizzazione di una versione censurata per un singolo mercato pare però cosa complessa, vista la magnitudo del gioco. Ad esempio, Call of Duty: Modern Warfare 2 venne pubblicato in Russia senza la missione "No Russian", ma per GTA 6 il lavoro di censura sarebbe più difficile.

Segnaliamo infine che Rockstar Games avrebbe reso pubbliche informazioni di GTA 6 Online tramite dei documenti di tribunale.