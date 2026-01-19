Clair Obscur vince il GOTY al NY Videogame Critics Circle ma per una volta altri giochi hanno il giusto spazio

Il New York Videogame Critics Circle ha assegnato i propri premi per i migliori videogiochi dello scorso anno e, senza troppe sorprese, Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto un nuovo GOTY (Game of the Year).
Non ha però ottenuto ogni singolo premio e ci sono tanti altri nomi di alto livello che sono stati in grado di ottenere un po' di spazio durante la premiazione.
I vincitori dei New York Videogame Critics Circle
Il fatto che Clair Obscur: Expedition 33 stia ottenendo molti premi (alle volte tutti quelli in cui è nominato) ha spinto alcuni giocatori a disprezzare le premiazioni, ma a questo giro i fan non si potranno lamentare troppo.
Vediamo quali sono i vincitori:
- Big Apple Award for Best Game of the Year - Clair Obscur: Expedition 33
- Off Broadway Award for Best Indie Game - Blue Prince
- Herman Melville Award for Best Writing in a Game - Blippo+
- Statue of Liberty Award for Best World - Hades 2
- Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game - South of Midnight
- Great White Way Award for Best Acting in a Game - Jennifer English as Maelle in Clair Obscur: Expedition 33
- Excelsior Award for Best NY Game - Ball x Pit
- Coney Island Dreamland Award for Best AR/VR Game - Lumines Arise
- Central Park Children's Zoo Award for Best Kids Game - Donkey Kong Bananza
- A-Train Award for Best Mobile Game - Is This Seat Taken?
- High Line Award for Best Remake - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Chumley's Speakeasy Award for Best Hidden Gem - News Tower
- NYC GWB Award for Best DLC - Lies of P: Overture
- Knickerbocker Award for Best Games Journalism - People Make Games
- Andrew Yoon Legend Award Recipient - The Pokémon Company
Si tratta di un'ottima lista di videogiochi, sebbene ovviamente ci sia sempre qualche titolo di qualità escluso. Voi che ne pensate? Avete giocato vari dei titoli presenti in questa premiazione?