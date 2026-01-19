Clair Obscur vince il GOTY al NY Videogame Critics Circle ma per una volta altri giochi hanno il giusto spazio

Il New York Videogame Critics Circle ha assegnato i propri premi per i migliori videogiochi dello scorso anno e, senza troppe sorprese, Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto un nuovo GOTY (Game of the Year).

Non ha però ottenuto ogni singolo premio e ci sono tanti altri nomi di alto livello che sono stati in grado di ottenere un po' di spazio durante la premiazione.