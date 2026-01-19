Un nuovo gioco gratis su Steam ha il 95% di valutazioni positive: è psichedelico, di qualità e breve

Se siete sempre in cerca di videogiochi gratuiti e soprattutto esperienze un po' alternative e di qualità, allora abbiamo il giusto suggerimento per voi: Lavalamp , un'avventura narrativa completamente gratuita su Steam con un 95% di recensioni positive.

I dettagli su Lavalamp

Lavalamp è descritto come un walking simulator 3D in prima persona con un po' di esplorazione e interazione con l'ambiente. Il gioco racconta la storia del "Space Lemmings from Space" (è anche il nome dello sviluppatore) che, "dopo aver condotto molti esperimenti con i cereali a forma di lettere dell'alfabeto e con il continuum spazio-tempo, si è ritrovato bloccato tra le dimensioni (o qualcosa del genere)". Si tratta di un gioco un po' assurdo e psichedelico (attenti se siete soggetti ad attacchi epilettici).

L'autore è Gabriel Ledoux e spiega di essere prima di tutto un compositore di musica contemporanea. Precisa che non ci sono pubblicità e il gioco non raccoglie alcuna informazione sui giocatori. Lo ha reso gratuito perché è la sua prima opera ed è più un esperimento che un vero gioco di grandi dimensioni: aspettatevi infatti di completarlo in 30-60 minuti.

Ledoux ha ricevuto il supporto di altre persone, inoltre, Thomas Duret (co-sceneggiatore) e Catherine Côté-Moisescu (ha aiutato con i social media). Il doppiaggio è invece stato realizzato da Sarah Albu e David E. Cronkite.

Potete scaricare Lavalamp a questo indirizzo su Steam.