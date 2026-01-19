Svelati i colori del Samsung Galaxy S26 Ultra: il viola sarà protagonista, assente l’arancione

Nuove indiscrezioni hanno "confermato" quattro opzioni di colore per il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra , con il viola che dovrebbe fungere da protagonista assoluto. Ricordate quando avevamo accennato a una possibile colorazione arancione ispirata ad iPhone? A quanto pare questa variante è assente, almeno per ora. Chiaramente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, sebbene l'informatore sia piuttosto attendibile e conosciuto, quindi non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite. Nel frattempo, vediamo quali colori aspettarci.

I colori del Galaxy S26 Ultra

Come anticipato, le informazioni sono state condivise dal leaker Ice Universe, il quale ha confermato quattro colori con alcune immagini degli alloggiamenti SIM. Il colore arancione in stile iPhone è assente, mentre le opzioni disponibili saranno nero, bianco, blu e viola. Sebbene non siano state mostrate immagini del telefono in sé, gli slot SIM in genere corrispondono alla scocca del telefono, quindi non lasciano molti dubbi.

Oltretutto, queste varianti coincidono con gli sfondi trapelati in precedenza, suddivisi proprio nelle colorazioni blu e viola. Questi sfondi includevano anche una tonalità arancione, quindi non è ancora chiaro se sarà effettivamente disponibile.

Una seconda fonte ha però affermato che il viola sarà il colore protagonista del Galaxy S26 Ultra. Ciò non esclude l'arrivo dell'arancione in futuro, magari su un'altra variante del Galaxy S26 o presentato successivamente, quindi non ci resta che aspettare ulteriori informazioni concrete.