Galaxy S26 Ultra punta sulla fotografia realistica: cambia l’approccio di Samsung all'intero comparto

Il Samsung Galaxy S26 Ultra introdurrà una fotografia più naturale grazie a un'elaborazione software meno aggressiva e a un'apertura più ampia.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/01/2026
Negli ultimi anni, una delle critiche più frequenti rivolte agli smartphone Samsung di fascia alta ha riguardato il comparto fotografico, spesso accusato di offrire miglioramenti minimi e di riutilizzare gli stessi sensori generazione dopo generazione.

Con il Galaxy S26 Ultra, Samsung sembra però voler cambiare approccio, introducendo un aggiornamento significativo che punta più sulla qualità dell'elaborazione che sull'hardware puro. Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy S26 Ultra non adotterà un nuovo sensore fotografico principale, ma offrirà comunque un'esperienza fotografica profondamente rinnovata.

Quali sono i principali cambiamenti di Samsung nel Galaxy S26 Ultra

Il cambiamento più rilevante riguarda il software di elaborazione delle immagini: Samsung avrebbe deciso di ridurre drasticamente il post-processing aggressivo, privilegiando colori più naturali, contrasti meno marcati e una resa complessivamente più fedele alla realtà.

Galaxy S26, un documento di Samsung svela la lineup ufficiale: ecco quali modelli usciranno Galaxy S26, un documento di Samsung svela la lineup ufficiale: ecco quali modelli usciranno

L'obiettivo è fornire scatti che rappresentino in modo più accurato ciò che l'utente vede con i propri occhi, abbandonando l'estetica eccessivamente satura che ha caratterizzato molti modelli precedenti. Questa svolta verso una fotografia più realistica potrebbe conquistare una fetta di pubblico che da tempo chiede immagini meno "artificiali" e più equilibrate.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra introdurrà anche un miglioramento hardware

Oltre al software, il Galaxy S26 Ultra introdurrà anche un miglioramento hardware importante: un'apertura più ampia per la fotocamera principale. Questo consentirà al sensore di catturare più luce, migliorando sensibilmente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Le foto notturne o in ambienti con forti contrasti di luce beneficeranno di maggiori dettagli nelle ombre e di una gamma dinamica più ricca. Proprio questa modifica spiegherebbe il ritorno del modulo fotografico sporgente sul retro del dispositivo. Il mix di apertura più ampia e rendering più naturale rende il nuovo top di gamma Samsung un dispositivo tutt'altro che trascurabile sul fronte fotografico.

