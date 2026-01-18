Galaxy S26 Ultra punta sulla fotografia realistica: cambia l’approccio di Samsung all'intero comparto

Negli ultimi anni, una delle critiche più frequenti rivolte agli smartphone Samsung di fascia alta ha riguardato il comparto fotografico, spesso accusato di offrire miglioramenti minimi e di riutilizzare gli stessi sensori generazione dopo generazione.

Con il Galaxy S26 Ultra, Samsung sembra però voler cambiare approccio, introducendo un aggiornamento significativo che punta più sulla qualità dell'elaborazione che sull'hardware puro. Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy S26 Ultra non adotterà un nuovo sensore fotografico principale, ma offrirà comunque un'esperienza fotografica profondamente rinnovata.