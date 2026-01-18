Final Fantasy 7 Remake debutta secondo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Peraltro, come abbiamo visto nelle scorse ore, l'arrivo della Nintendo Switch 2 Edition e dell'aggiornamento 3.0 ha fatto in modo che Animal Crossing: New Horizons tornasse in cima anche alla classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch 2 : un risultato davvero interessante, visto che è stato ottenuto unicamente con le prenotazioni.

La classifica digitale

Passando alla classifica dei titoli disponibili unicamente in formato digitale, la situazione è molto diversa e vede Hades 2 in prima posizione, seguito da Stardew Valley e da The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, terzo nonostante i suoi problemi tecnici.

Hades 2 Stardew Valley The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Marvel Cosmic Invasion PowerWash Simulator 2 Hollow Knight: Silksong Overcooked! 2 Red Dead Redemption 2 Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

A completare la top five troviamo in questo caso il picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion e PowerWash Simulator 2, mentre a seguire ci sono i vari Hollow Knight: Silksong, Overcooked! 2, Red Dead Redemption 2, Fantasy Life i e Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles.