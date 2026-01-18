Final Fantasy 7 Remake debutta secondo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch 2: un risultato davvero interessante, visto che è stato ottenuto unicamente con le prenotazioni.
Al primo posto troviamo il pacchetto upgrade di Animal Crossing: New Horizons, disponibile a soli 4,99€ per chi già possiede la versione Nintendo Switch del gioco, mentre la Nintendo Switch 2 Edition occupa la terza posizione della top 10.
- Animal Crossing: New Horizons - Pacchetto Upgrade
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Animal Crossing: New Horizons NS2 Edition
- Donkey Kong Bananza
- Leggende Pokémon: Z-A
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
- Mario Kart World
- Madden NFL 26
- Kirby Air Riders
- Metroid Prime 4: Beyond
Peraltro, come abbiamo visto nelle scorse ore, l'arrivo della Nintendo Switch 2 Edition e dell'aggiornamento 3.0 ha fatto in modo che Animal Crossing: New Horizons tornasse in cima anche alla classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch.
La classifica digitale
Passando alla classifica dei titoli disponibili unicamente in formato digitale, la situazione è molto diversa e vede Hades 2 in prima posizione, seguito da Stardew Valley e da The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, terzo nonostante i suoi problemi tecnici.
- Hades 2
- Stardew Valley
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- Marvel Cosmic Invasion
- PowerWash Simulator 2
- Hollow Knight: Silksong
- Overcooked! 2
- Red Dead Redemption 2
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
A completare la top five troviamo in questo caso il picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion e PowerWash Simulator 2, mentre a seguire ci sono i vari Hollow Knight: Silksong, Overcooked! 2, Red Dead Redemption 2, Fantasy Life i e Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles.