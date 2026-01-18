2

Final Fantasy 7 Remake debutta secondo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

La classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti ha visto il debutto di Final Fantasy 7 Remake Intergrade in seconda posizione, subito dietro Animal Crossing: New Horizons.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/01/2026
Cloud Strife in Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha debuttato in seconda posizione nella classifica eShop dei giochi più venduti per Nintendo Switch 2: un risultato davvero interessante, visto che è stato ottenuto unicamente con le prenotazioni.

Al primo posto troviamo il pacchetto upgrade di Animal Crossing: New Horizons, disponibile a soli 4,99€ per chi già possiede la versione Nintendo Switch del gioco, mentre la Nintendo Switch 2 Edition occupa la terza posizione della top 10.

  1. Animal Crossing: New Horizons - Pacchetto Upgrade
  2. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  3. Animal Crossing: New Horizons NS2 Edition
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Leggende Pokémon: Z-A
  6. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
  7. Mario Kart World
  8. Madden NFL 26
  9. Kirby Air Riders
  10. Metroid Prime 4: Beyond
Peraltro, come abbiamo visto nelle scorse ore, l'arrivo della Nintendo Switch 2 Edition e dell'aggiornamento 3.0 ha fatto in modo che Animal Crossing: New Horizons tornasse in cima anche alla classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch.

La classifica digitale

Passando alla classifica dei titoli disponibili unicamente in formato digitale, la situazione è molto diversa e vede Hades 2 in prima posizione, seguito da Stardew Valley e da The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, terzo nonostante i suoi problemi tecnici.

  1. Hades 2
  2. Stardew Valley
  3. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
  4. Marvel Cosmic Invasion
  5. PowerWash Simulator 2
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Overcooked! 2
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
  10. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

A completare la top five troviamo in questo caso il picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion e PowerWash Simulator 2, mentre a seguire ci sono i vari Hollow Knight: Silksong, Overcooked! 2, Red Dead Redemption 2, Fantasy Life i e Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles.

