Mario Tennis Fever si conferma primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

La classifica eShop di Nintendo Switch 2 conferma la prima posizione di Mario Tennis Fever, che aveva già conquistato la vetta della top 10 ancora prima di uscire e ora consolida questo risultato con grande convinzione.
Alle sue spalle ritroviamo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, tornato sul podio grazie agli sconti attualmente disponibili sulla piattaforma digitale Nintendo, mentre al terzo posto risale Leggende Pokémon: Z-A, che guadagna due posizioni ai danni di Dragon Quest 7 Reimagined, ora sesto.
- Mario Tennis Fever
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Leggende Pokémon: Z-A
- Reanimal
- Donkey Kong Bananza
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Reanimal Digital Deluxe
- Mario Kart World
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
Fra le new entry della settimana segnaliamo Reanimal, che conquista la quarta posizione della classifica: si tratta della nuova, inquietante avventura sviluppata da Tarsier Studios dopo l'esperienza con la serie di Little Nightmares.
La classifica dei giochi digitali
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, crolla Super Bomberman Collection, lanciato a sorpresa alcuni giorni fa e primo la scorsa settimana, ma ora finito in tredicesima posizione.
- No Man's Sky
- Red Dead Redemption
- Marvel Cosmic Invasion
- Dispatch
- Hades 2
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Tokyo Scramble
- High On Life
- Stardew Valley
- Hollow Knight: Silksong
Al suo posto troviamo No Man's Sky, spinto dalle offerte e dagli aggiornamenti, con Red Dead Redemption in seconda posizione e Marvel Cosmic Invasion al terzo posto. Completano la top five Dispatch e Hades 2.