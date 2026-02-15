Mario Tennis Fever si conferma primo nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

La classifica eShop di Nintendo Switch 2 conferma la prima posizione di Mario Tennis Fever , che aveva già conquistato la vetta della top 10 ancora prima di uscire e ora consolida questo risultato con grande convinzione.

La classifica dei giochi digitali

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, crolla Super Bomberman Collection, lanciato a sorpresa alcuni giorni fa e primo la scorsa settimana, ma ora finito in tredicesima posizione.

No Man's Sky Red Dead Redemption Marvel Cosmic Invasion Dispatch Hades 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Tokyo Scramble High On Life Stardew Valley Hollow Knight: Silksong

Al suo posto troviamo No Man's Sky, spinto dalle offerte e dagli aggiornamenti, con Red Dead Redemption in seconda posizione e Marvel Cosmic Invasion al terzo posto. Completano la top five Dispatch e Hades 2.