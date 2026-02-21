Classifica Nintendo eShop, Super Smash Bros. Ultimate è di nuovo primo su Switch

Super Smash Bros. Ultimate ha riconquistato la vetta della classifica del Nintendo eShop, superando Leggende Pokémon: Z-A e imponendosi come il gioco più venduto per Nintendo Switch, nonostante siano passati ormai oltre sette anni dalla sua pubblicazione.
La straordinaria longevità del titolo diretto da Masahiro Sakurai accomuna un po' tutte le più grandi esclusive Nintendo, come dimostra la quarta posizione del vendutissimo Mario Kart 8 Deluxe, superato questa settimana dalla collection Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.
- Super Smash Bros. Ultimate
- Leggende Pokemon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Super Mario Party Jamboree
- Nintendo Switch Sports
- Super Mario Bros. Wonder
- Just Dance 2026 Edition
Rispetto alle precedenti rilevazioni, le novità sono in effetti poche: Minecraft chiude la top five, mentre nella seconda parte della classifica troviamo Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Party Jamboree, Nintendo Switch Sports, Super Mario Bros. Wonder e Just Dance 2026 Edition.
La classifica dei giochi digitali
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, l'ottimo Disney Dreamlight Valley è primo, con il blockbuster Stardew Valley che occupa la seconda posizione e Super Mario Galaxy 2 a completare il podio.
- Disney Dreamlight Valley
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Paranormasight: The Mermaid's Curse
- Caves of Qud
- Super Mario Galaxy
- Absolum
- Terraria
- Hades 2
- Under the Island
Paranormasight: The Mermaid's Curse (qui la recensione) risale al quarto posto, seguito questa settimana da Caves of Qud e da Super Mario Galaxy, mentre a chiudere la top 10 troviamo Under the Island.