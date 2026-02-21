Classifica Nintendo eShop, Super Smash Bros. Ultimate è di nuovo primo su Switch

Super Smash Bros. Ultimate ha riconquistato la vetta della classifica del Nintendo eShop, superando Leggende Pokémon: Z-A e imponendosi come il gioco più venduto per Nintendo Switch, nonostante siano passati ormai oltre sette anni dalla sua pubblicazione.

La straordinaria longevità del titolo diretto da Masahiro Sakurai accomuna un po' tutte le più grandi esclusive Nintendo, come dimostra la quarta posizione del vendutissimo Mario Kart 8 Deluxe, superato questa settimana dalla collection Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Super Smash Bros. Ultimate Leggende Pokemon: Z-A Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Animal Crossing: New Horizons Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch Sports Super Mario Bros. Wonder Just Dance 2026 Edition

Rispetto alle precedenti rilevazioni, le novità sono in effetti poche: Minecraft chiude la top five, mentre nella seconda parte della classifica troviamo Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Party Jamboree, Nintendo Switch Sports, Super Mario Bros. Wonder e Just Dance 2026 Edition.