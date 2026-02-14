Fu Satoru Iwata a scegliere il titolo "Super Smash Bros."

Nel volume vengono infatti riportate le parole di Masahiro Sakurai , il director della serie, in merito a chi fece quella fatidica scelta. Indovinate un po? Fu Satoru Iwata , compianto presidente della compagnia, che molti ancora ricordano con forte nostalgia.

Pare che il libro "Super Nintendo: How One Japanese Company Helped the World Have Fun" di Keza MacDonald sia una miniera di informazioni e aneddoti interessanti sul mondo di Nintendo, come quello riguardante la paternità del nome della serie Super Smash Bros.

Un contributo prezioso

"Chiedemmo ai membri del team di proporre una serie di possibili nomi e parole da utilizzare. Poi abbiamo fatto una riunione con il signor Shigesato Itoi (il caro amico di Iwata, noto per EarthBound) per decidere quale scegliere." Ha raccontato Sakurai, per poi aggiungere: "Il signor Iwata scelse la parte "brothers".

La coperina del libro di Keza MacDonald

Il suo ragionamento era che, anche se i personaggi non erano affatto fratelli, l'uso di quella parola aggiungeva la sottile sfumatura che non stessero semplicemente combattendo tra loro, ma che fossero amici intenti a risolvere dei piccoli dissidi."

Insomma, l'idea era quella di smorzare i toni del conflitto, considerando che stiamo parlando di una serie di picchiaduro in cui i personaggi della casa di Mario (non solo, visto l'alto numero di personaggi ospiti) se le danno di santa ragione.

Chissà se vedremo un nuovo Super Smash Bros. per Nintendo Switch 2. Dopo le vendite stellari di Ultimate per Nintendo Switch è probabile, ma Sakurai in passato ha dichiarato di non nutrire un grande desiderio di tornare sulla serie, almeno nel breve periodo, tanto che recentemente ha lanciato un titolo completamente diverso: Kirby Air Riders.