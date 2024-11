Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing, Super Smash Bros. e Zelda aggiornano le vendite

Nintendo ha aggiornato le vendite di Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e gli altri giochi first party per Switch, che al 30 settembre hanno raggiunto numeri assolutamente impressionanti.

Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 64,27 milioni di copie, che sommati ai risultati dell'originale Mario Kart 8 confermano il titolo Nintendo come il quinto gioco più venduto della storia dietro i vari Minecraft, GTA V, Wii Sports e PUBG: Battlegrounds.

In seconda posizione, pur ben distanziato, c'è Animal Crossing: New Horizons con 46,45 milioni di copie, seguito da Super Smash Bros. Ultimate con 35,14 milioni di copie e da The Legend of Zelda: Breath of the Wild con 32,29 milioni di copie.