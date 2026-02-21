Nintendo eShop: le migliori offerte di febbraio sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Si rinnovano anche a febbraio gli sconti su Nintendo eShop, e come al solito eccoci pronti a segnalarvi le offerte migliori sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Il mese di febbraio ha visto l'arrivo di tante nuove offerte su Nintendo eShop, che consentono di acquistare alcuni tra i migliori giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 al prezzo più basso che si sia mai visto sulla piattaforma digitale della casa giapponese. La domanda è sempre quella: quali sono gli affari da non perdere? Si parte dall'ottima remaster di Red Dead Redemption, che porta il gioiello targato Rockstar Games anche sulla nuova console ibrida con eccellenti risultati, per poi arrivare a produzioni recenti di indubbio interesse come il picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion e l'emozionante Director's Cut di Yakuza 0, passando per Persona 3 Reload e Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Red Dead Redemption Approdato sull'originale Nintendo Switch nel 2023 con una remaster già ai tempi convincente, pur al netto dei limiti tecnici della console, Red Dead Redemption è disponibile dallo scorso dicembre anche in una versione Nintendo Switch 2 sostanzialmente migliorata, che sfrutta al meglio le capacità della nuova piattaforma per consegnarci un'esperienza a 60 fps con risoluzione e caricamenti nettamente potenziati. Ebbene, fino al prossimo 2 marzo sarà possibile acquistare il gioco nella sua doppia edizione esattamente a metà prezzo, 24,99€ anziché 49,99€, ed è inutile dire che si tratta di un'occasione da non perdere per chiunque non abbia provato la drammatica avventura dell'ex fuorilegge John Marston sullo sfondo di un selvaggio west ormai agli sgoccioli, destinato a una violenta cancellazione. Marston viene infatti costretto dai federali a ritrovare e catturare i suoi vecchi compagni della banda di Dutch van der Lynde, ma si tratta di una missione tutt'altro che semplice, sia per le sue inevitabili implicazioni che per l'abilità dei personaggi in questione, tutt'altro che disposti a farsi arrestare e anzi determinati a vendere cara la pelle. John Marston in Red Dead Redemption Questo viaggio si sviluppa attraverso una campagna piuttosto corposa, che ci vedrà esplorare un ampio open world e interagire con comprimari pronti a raccontarci le loro storie e ad assegnarci incarichi che possano consentirci di sviluppare le nostre abilità e il nostro equipaggiamento in vista degli scontri più impegnativi che dovremo affrontare. Abbiamo scritto un articolo su come gira Red Dead Redemption su Nintendo Switch 2: dategli un'occhiata.

Marvel Cosmic Invasion Il potentissimo Annihilus vuole conquistare l'universo in Marvel Cosmic Invasion, l'interessante gioco su licenza sviluppato da Tribute Games, gli autori di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che fino al 28 febbraio potrete acquistare per 23,99€ anziché 29,99€, risparmiando dunque il 20%: è il prezzo più basso finora su eShop. Captain America e Wolverine in azione in Marvel Cosmic Invasion Giocabile in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, Marvel Cosmic Invasion si presenta nella forma di un picchiaduro a scorrimento con grafica in pixel art che propone un roster per una buona metà piuttosto insolito: di fianco a personaggi celebri come Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Captain America e Venom, troviamo infatti figure meno note come Nova, Phyla-Vell, Silver Surfer e Beta Ray Bill. Intenti a combattere per contrastare la terribile minaccia rappresentata dallo sciame di creature proveniente dalla Zona Negativa e da nemici pericolosi come Thanos, Hela, MODOK e Sauron, avremo la possibilità di scegliere due eroi e alternarli in qualsiasi momento nel corso dell'azione, gestendo così le energie e sferrando devastanti attacchi speciali. Una sequenza di combattimento di Marvel Cosmic Invasion La varietà offerta dai diversi protagonisti e la solidità di un gameplay decisamente collaudato purtroppo non trovano una corrispondenza nella corposità dell'esperienza, che si rivela meno ricca di quanto avremmo sperato: il risultato finale è un titolo breve, ma intenso e divertente in compagnia, come abbiamo scritto nella recensione di Marvel Cosmic Invasion.

Yakuza 0: Director's Cut Uno dei migliori (se non il migliore) episodi della serie SEGA è approdato al lancio di Nintendo Switch 2 con Yakuza 0: Director's Cut, versione estesa del coinvolgente prequel ambientato verso la fine degli anni '80 fra Tokyo e Osaka, in cui è possibile vestire i panni non soltanto di un giovane Kazuma Kiryu, ma anche di un inaspettato Goro Majima prima della sua versione "cane pazzo". Kazuma Kiryu in Yakuza 0: Director's Cut Grazie alle offerte su eShop è possibile portarsi a casa il gioco per 34,99€ anziché 49,99€, con uno sconto del 30% che potrebbe convincere gli scettici a intraprendere questo intenso ed emozionante viaggio fra i segreti della malavita giapponese, alle prese con personaggi di grandissimo spessore e con una narrazione di stampo cinematografico, ricca di sequenze d'impatto e colpi di scena. Come abbiamo scritto nella recensione di Yakuza 0: Director's Cut, il gioco di per sé è un picchiaduro a scorrimento in cui dovremo vedercela con orde di criminali fra le strade di Kamurocho e Sotenbori, fino a sfidare i boss del clan a cui apparteniamo per arrivare alla verità su di un misterioso lotto di terreno che è finito al centro di una vera e propria faida. Goro Majima in Yakuza 0: Director's Cut La splendida trama scritta da Masayoshi Yokoyama trova in questa "edizione definitiva" l'aggiunta di sequenze di intermezzo inedite che però non sempre si rivelano indovinate, ma per il resto c'è poco di cui lamentarsi visto che sotto il profilo tecnico la grafica è stata migliorata e troviamo anche una modalità inedita con cui cimentarci, il Raid Luci Rosse.

Persona 3 Reload Restando in tema di riedizioni, Persona 3 Reload si pone senza dubbio come uno dei remake più interessanti usciti negli ultimi anni e, sebbene la versione Nintendo Switch 2 soffrisse al lancio di una serie di problemi tecnici che hanno un po' offuscato il valore di questa produzione, è tutto stato risolto con un paio di importanti aggiornamenti. Il protagonista di Persona 3 Reload Proprio alla luce di una situazione che Atlus ha saputo "recuperare in corsa", è bello sapere che fino al 1 marzo sarà possibile approfittare di un'offerta che permette di acquistare il gioco su eShop al prezzo più basso finora, 41,99€ anziché 59,99€ che si traducono in una riduzione del 30%: una discreta spinta per chi aveva rimandato l'acquisto in attesa di una patch.