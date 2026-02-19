In un momento in cui la società si proiettava totalmente verso il futuro, emersero anche tendenze all'occultismo, in un contrasto evidente fra tradizioni folkloristiche ancora decisamente presenti sul territorio e una corsa verso tecnologia e modernità. In tutto questo, ci ritroviamo a seguire gli strani eventi che riguardano un gruppo di personaggi su un'isola un po' sperduta dell'arcipelago giapponese, le cui vite si ritrovano intrecciate da un oscuro mistero legato alle sirene e ad antiche maledizioni.

C'è un bizzarro scrittore ossessionato dalle leggende sulle sirene, una "normale" casalinga che si scopre essere una detective dell'occulto alla ricerca di una strana mummia, una ragazza che ha perso la memoria e che pare nascondere un segreto inquietante e vari altri figuri che si ritrovano attirati nel vortice di una maledizione secolare. La storia ci porta a indagare il passato, arretrando anche su episodi precedenti, per svelare elementi legati all'identità dei protagonisti e scoprire i segreti che si celano nelle minacce incombenti, cercando di evitare un destino che sembra decisamente oscuro.

Durante una battuta, Yuza si trova a vivere un'esperienza inspiegabile quando viene attratto da una misteriosa voragine aperta sul fondale marino e qui incontra quella che sembra essere "un'altra versione di sé stesso". Questa apparizione spettrale dà il via a una serie di eventi che hanno in qualche modo qualcosa a che fare con le sirene: in Yuza riemergono ricordi di un trauma parzialmente cancellato dalla memoria e legato a un naufragio avvenuto anni prima, oltre a inquietanti visioni del futuro, mentre vari personaggi più o meno misteriosi cominciano a comparire sull'isola.

Le sirene della mitologia giapponese , dicevamo, sono decisamente inquietanti: ben lontane dall'immaginario fiabesco di Andersen, vengono definite ningyo e rientrano nella categoria degli yokai. Rimane la caratteristica fondamentale del canto fascinoso, in grado di attrarre in maniera irresistibile chiunque l'ascolti, ma sono creature mostruose e portatrici di sventura, oppure di immortalità a seconda di come vengano approcciate.

Punta, clicca e - soprattutto - leggi

Interfaccia e struttura derivano direttamente dalle caratteristiche del capitolo precedente portandosi dietro anche alcuni difetti intrinseci della struttura, dunque vi rimandiamo alla recensione di Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo per approfondimenti.

Yuza e Azami, i compagni di avventure

Il gameplay, se così si può definire, è strutturato come una sorta di avventura grafica punta e clicca nella quale possiamo "esplorare" ambientazioni che sono rappresentate da immagini statiche a 360°, potendo così voltare lo sguardo e toccare con il puntatore elementi di scenario e personaggi per far partire descrizioni o dialoghi, oppure qualche interazione occasionale. Per la maggior parte del tempo, tuttavia, il gioco si svolge come una visual novel, con lunghi dialoghi e descrizioni: c'è davvero molto testo da leggere, anche perché si viene rimandati spesso a una sorta di enciclopedia che raccoglie una grande quantità di informazioni su luoghi, personaggi ed eventi, dimostrando davvero una cura enorme nella costruzione del mondo di gioco. Non essendoci la lingua italiana, questo aspetto può risultare faticoso e forse inficiare completamente l'intera esperienza.

Occasionalmente possiamo incontrare delle sezioni diverse: sono presenti rari enigmi o interazioni specifiche che richiedono di agire in maniera logica o con un certo tempismo, ed è stata introdotta la nuova meccanica dell'immersione, che rappresenta un vero e proprio accenno di gioco attivo.

Un momento di "esplorazione"

In questi casi impersoniamo Yuza e ci troviamo a lanciarci in mare alla ricerca di conchiglie, ostriche e altri frutti di mare (salvo incontrare eventuali strane presenze) ma stando sempre attenti a non far scadere la piccola riserva di ossigeno, con la possibilità di incrementare anche il livello di nuoto, resistenza e capacità di raccolta investendo i punti ottenuti in base al raccolto. Ha una sua funzionalità ai fini del gioco e può funzionare per spezzare un po' il lento ritmo del racconto, ma a dire il vero non è proprio un gameplay entusiasmante. Il fulcro dell'esperienza risiede nella lettura e questa può risultare un po' estenuante, in quanto il gioco non consente di proseguire da una scena alla successiva finché non si esauriscono completamente tutti gli argomenti di discussione e le possibili descrizioni ambientali.