Paranormasight: The Mermaid’s Curse è meno horror del primo capitolo perché tanti giocatori hanno chiesto così

Come saprete, Paranormasight: The Mermaid's Curse è il seguito di Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, una visual novel del 2023 amatissima dalla comunità. Anche il seguito è stato accolto in modo entusiasta, tanto che su Steam ha ben il 95% di recensioni positive. Comunque sia, in molti hanno notato una differenza fondamentale rispetto al primo: pur mantenendo atmosfere soprannaturali e inquietanti simili, ha ridotto un po' i contenuti horror . Il motivo? Lo hanno chiesto i giocatori.

Meno paura per tutti

A dirlo sono stati il director e sceneggiatore Takanari Ishiyama e il producer Kazuma OushuIn un'intervista post-lancio concessa alla testata giapponese Game*Spark, cui hanno dichiarato di essere sollevati nel sentire che The Mermaid's Curse venga percepito come meno spaventoso.

"Pur essendoci ancora alcune scene spaventose, abbiamo deciso fin dalle prime fasi dello sviluppo di non farne un horror hardcore. Il motivo è che con il titolo precedente abbiamo ricevuto un numero sorprendente di critiche da persone che ci dicevano: 'Se solo non avesse elementi horror' oppure 'Ci giocherei, se non fosse per i salti sulla sedia'. Per questo, con vogliamo dire chiaramente che questo non è un gioco horror. State tranquilli", ha spiegato Ishiyama.

Il director considera infatti gli elementi horror come un'"aggiunta" a Paranormasight, il cui fulcro restano i misteri: sarebbe stato un peccato se una componente horror troppo marcata avesse allontanato parte del pubblico. Ciò non significa però eliminare del tutto la paura: consapevoli che una fetta di giocatori apprezza il genere, gli sviluppatori hanno scelto di ridurre gli spaventi improvvisi e i momenti horror più espliciti, puntando invece a offrire un'esperienza "occulta" capace di inquietare senza arrivare a certi eccessi.

Paranormasight: The Mermaid's Curse è attualmente disponibile su PC (Steam), Nintendo Switch 2, iOS e Android.