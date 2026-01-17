Animal Crossing: New Horizons torna in cima alla classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Il perché di questa nuova ondata di popolarità è semplice: l'aggiornamento 3.0, pubblicato pochi giorni fa, ha introdotto una grande quantità di contenuti gratuiti , accompagnato dall'upgrade per Nintendo Switch 2, che ha attirato nuovi giocatori e riportato in auge il titolo.

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch . Anche stavolta c'è stato un cambio al vertice: Animal Crossing: New Horizons ha riconquistato la prima posizione, a distanza di anni dalla sua uscita.

C'è una novità in classifica

Al secondo e terzo posto troviamo Leggende Pokémon: Z-A e Super Smash Bros. Ultimate. Il resto della top 20 è dominato dalle solite esclusive Nintendo e dai classici evergreen come Minecraft. L'unica vera novità è Wizard101, l'MMORPG fantasy basato su duelli a turni con carte, che debutta in quarta posizione nella classifica generale e conquista il primo posto tra i titoli disponibili solo in digitale.

Uno scatto da Animal Crossing: New Horizons

Classifica generale dell'eShop

Animal Crossing: New Horizons Pokemon Legends: Z-A Super Smash Bros. Ultimate Wizard101 Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Party Jamboree Minecraft Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Nintendo Switch Sports Zelda: Skyward Sword HD It Takes Two Just Dance 2026 Edition Deluxe Super Mario Bros. Wonder Donkey Kong Country: Tropical Freeze Persona 5 Royal Hogwarts Legacy Deluxe Edition Pokemon Legends: Arceus Zelda: Tears of the Kingdom New Super Mario Bros. U Deluxe The Elder Scrolls 5: Skyrim

Classifica dei giochi venduti solo in digitale