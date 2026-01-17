Animal Crossing: New Horizons torna in cima alla classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Anche stavolta c'è stato un cambio al vertice: Animal Crossing: New Horizons ha riconquistato la prima posizione, a distanza di anni dalla sua uscita.
Il perché di questa nuova ondata di popolarità è semplice: l'aggiornamento 3.0, pubblicato pochi giorni fa, ha introdotto una grande quantità di contenuti gratuiti, accompagnato dall'upgrade per Nintendo Switch 2, che ha attirato nuovi giocatori e riportato in auge il titolo.
C'è una novità in classifica
Al secondo e terzo posto troviamo Leggende Pokémon: Z-A e Super Smash Bros. Ultimate. Il resto della top 20 è dominato dalle solite esclusive Nintendo e dai classici evergreen come Minecraft. L'unica vera novità è Wizard101, l'MMORPG fantasy basato su duelli a turni con carte, che debutta in quarta posizione nella classifica generale e conquista il primo posto tra i titoli disponibili solo in digitale.
Classifica generale dell'eShop
- Animal Crossing: New Horizons
- Pokemon Legends: Z-A
- Super Smash Bros. Ultimate
- Wizard101
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Nintendo Switch Sports
- Zelda: Skyward Sword HD
- It Takes Two
- Just Dance 2026 Edition Deluxe
- Super Mario Bros. Wonder
- Donkey Kong Country: Tropical Freeze
- Persona 5 Royal
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- Pokemon Legends: Arceus
- Zelda: Tears of the Kingdom
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
Classifica dei giochi venduti solo in digitale
- Wizard101
- Stardew Valley
- Super Mario Galaxy 2
- Cozy Caravan
- Hades 2
- Nine Sols
- Disney Dreamlight Valley
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Galaxy
- Hollow Knight
- Tiny Bookshop
- Wobbly Life
- Big Hops
- Is This Seat Taken
- Grounded
- Diablo 2: Resurrected
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- Balatro
- Persona 4 Golden
- Winter Burrow