Animal Crossing: New Horizons torna in cima alla classifica dell'eShop di Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons torna in vetta alla classifica dell'eShop grazie all'aggiornamento 3.0 e all'upgrade per Switch 2. In top 20 spicca anche il debutto di Wizard101.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/01/2026
Uno scatto da Animal Crossing: new Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Animal Crossing: New Horizons
Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Anche stavolta c'è stato un cambio al vertice: Animal Crossing: New Horizons ha riconquistato la prima posizione, a distanza di anni dalla sua uscita.

Il perché di questa nuova ondata di popolarità è semplice: l'aggiornamento 3.0, pubblicato pochi giorni fa, ha introdotto una grande quantità di contenuti gratuiti, accompagnato dall'upgrade per Nintendo Switch 2, che ha attirato nuovi giocatori e riportato in auge il titolo.

C'è una novità in classifica

Al secondo e terzo posto troviamo Leggende Pokémon: Z-A e Super Smash Bros. Ultimate. Il resto della top 20 è dominato dalle solite esclusive Nintendo e dai classici evergreen come Minecraft. L'unica vera novità è Wizard101, l'MMORPG fantasy basato su duelli a turni con carte, che debutta in quarta posizione nella classifica generale e conquista il primo posto tra i titoli disponibili solo in digitale.

Uno scatto da Animal Crossing: New Horizons
Uno scatto da Animal Crossing: New Horizons

Classifica generale dell'eShop

  1. Animal Crossing: New Horizons
  2. Pokemon Legends: Z-A
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Wizard101
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Minecraft
  8. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Zelda: Skyward Sword HD
  11. It Takes Two
  12. Just Dance 2026 Edition Deluxe
  13. Super Mario Bros. Wonder
  14. Donkey Kong Country: Tropical Freeze
  15. Persona 5 Royal
  16. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  17. Pokemon Legends: Arceus
  18. Zelda: Tears of the Kingdom
  19. New Super Mario Bros. U Deluxe
  20. The Elder Scrolls 5: Skyrim

Classifica dei giochi venduti solo in digitale

  1. Wizard101
  2. Stardew Valley
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Cozy Caravan
  5. Hades 2
  6. Nine Sols
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Hollow Knight: Silksong
  9. Super Mario Galaxy
  10. Hollow Knight
  11. Tiny Bookshop
  12. Wobbly Life
  13. Big Hops
  14. Is This Seat Taken
  15. Grounded
  16. Diablo 2: Resurrected
  17. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
  18. Balatro
  19. Persona 4 Golden
  20. Winter Burrow
