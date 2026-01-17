Helldivers 2 rinvia l'uscita del Titolo di Guerra “Reggimento Cancellato” a data da destinarsi

La conferma è arrivata tramite un messaggio pubblicato dall'account X ufficiale del gioco, dove apprendiamo che è stato scoperto un problema nel nuovo Titolo di Guerra che impedisce di raggiungere la qualità desiderata dagli sviluppatori, che di conseguenza hanno deciso di prendersi del tempo extra per sistemarlo.

Pochi giorni fa Arrowhead Games Studios ha presentato Reggimento Cancellato , il nuovo Titolo di Guerra di Helldivers 2 . Il lancio era in programma per il 20 gennaio, ma gli sviluppatori si sono visti costretti a rinviare la pubblicazione e al momento non è stata indicata una nuova data di uscita.

Il nuovo arsenale furtivo si farà attendere più del previsto

"Saluti, Helldivers. Durante i test finali del Titolo di Guerra abbiamo riscontrato un problema chiave che non soddisfaceva i nostri standard di rilascio. Stiamo impiegando un po' di tempo extra per risolverlo, quindi del Reggimento Cancellato subirà un ritardo", recita il messaggio di Arrowhead. "Ci scusiamo per il cambio di programma, ma vogliamo assicurarci che l'aggiornamento sia effettivamente pronto per voi prima di essere pubblicato. Grazie per la pazienza."

Il nuovo Titolo di Guerra è incentrato sugli approcci furtivi e sugli agguati. Tra le nuove armi troviamo il fucile di precisione Censore R‑72 e il Soppressore AR‑59, entrambi dotati di silenziatore, mentre il Pacchetto B/MD C4 è uno Stratagemma che fornisce sei cariche C4 attivabili a distanza. Sono presenti anche due nuove armature con il perk Impronta ridotta, che diminuisce il rumore prodotto dal personaggio e la distanza dalla quale i nemici possono rilevarlo.