Animal Crossing: New Horizons torna alla carica nella classifica UK della settimana scorsa

Come ogni lunedì, anche oggi arriva la consueta classifica settimanale del Regno Unito, in questo caso con protagonista una notevole rimonta di Animal Crossing: New Horizons che, sulla spinta dei recenti aggiornamenti, è tornato alla carica piazzandosi in seconda posizione dietro al solito Mario Kart World.
Ricordiamo che si tratta di dati diffusi da GfK e relativi in particolare al mercato fisico del Regno Unito, cosa che può spiegare anche la grande predominanza di titoli Nintendo Switch e Switch 2, considerando come l'utenza sulle console Nintendo sia decisamente più affezionata di altre ai giochi su supporto fisico.
In ogni caso, i risultati sono molto interessanti e dimostrano come i giochi per la console Nintendo continuino comunque a dominare questa particolare rappresentazione del mercato britannico.
Un ritorno di fiamma
Al primo posto c'è sempre Mario Kart World, ma Animal Crossing: New Horizons ha subito un'accelerazione notevole passando dalle posizioni esterne alla top ten direttamente in seconda posizione alle spalle del celebre gioco di corse per Nintendo Switch 2.
Subito sotto, Clair Obscur: Expedition 33 continua a imperversare anche grazie a tutta la pubblicità che proviene dalla conquista dei vari premi come gioco dell'anno, mentre sotto al podio c'è spazio per il solito Leggende Pokémon: Z-A.
Vediamo dunque la top ten di questa settimana:
- Mario Kart World
- Animal Crossing: New Horizons
- Clair Obscur: Expedition 33
- Leggende Pokémon: Z-A
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA Sports FC 26
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Grand Theft Auto V
Il ritorno di fiamma per Animal Crossing: New Horizons è ovviamente legato alla recente pubblicazione dell'Update 3.0 e dell'upgrade alla versione Nintendo Switch 2, che ha fatto tornare il gioco al centro dell'attenzione.
Per il resto, le novità sono poche, al di là di una ricomparsa di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition probabilmente in corrispondenza di alcuni sconti.