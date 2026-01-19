Animal Crossing: New Horizons torna alla carica nella classifica UK della settimana scorsa

Come ogni lunedì, anche oggi arriva la consueta classifica settimanale del Regno Unito, in questo caso con protagonista una notevole rimonta di Animal Crossing: New Horizons che, sulla spinta dei recenti aggiornamenti, è tornato alla carica piazzandosi in seconda posizione dietro al solito Mario Kart World.

Ricordiamo che si tratta di dati diffusi da GfK e relativi in particolare al mercato fisico del Regno Unito, cosa che può spiegare anche la grande predominanza di titoli Nintendo Switch e Switch 2, considerando come l'utenza sulle console Nintendo sia decisamente più affezionata di altre ai giochi su supporto fisico.

In ogni caso, i risultati sono molto interessanti e dimostrano come i giochi per la console Nintendo continuino comunque a dominare questa particolare rappresentazione del mercato britannico.