Ys X: Proud Nordics, manca poco all'uscita, prenota una copia della Deluxe Edition per PlayStation 5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Ys X: Proud Nordics, la cui Deluxe Edition per PlayStation 5 viene venduta a 74,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Ys X: Proud Nordics segna il ritorno di una delle avventure più amate della celebre serie action RPG di Nihon Falcom. La Deluxe Edition include, oltre al gioco base, un mini artbook ed un mini poster. Questa versione migliorata rinnova l'esperienza originale grazie a prestazioni grafiche ottimizzate e numerosi aggiornamenti.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura riparte con un nuovo capitolo ambientato sull'isola di Öland, una location inedita che introduce una storia completamente nuova, integrata in modo naturale nella narrazione principale. Ad affiancare il protagonista ci sono i Shield Siblings Canute e Astrid, due nuovi personaggi chiave che accompagneranno i giocatori nella scoperta dei segreti che avvolgono l'isola, tra misteri antichi e pericoli nascosti.
Ys X: Proud Nordics amplia inoltre il gameplay con numerose nuove meccaniche e contenuti. Tra le novità più rilevanti spicca l'abilità Mana Hold, che permette di manipolare l'ambiente circostante aprendo nuove possibilità esplorative e strategiche. A completare l'esperienza arriva Muspelheim, un dungeon a tempo caratterizzato da una difficoltà brutale.