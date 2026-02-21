Ys X: Proud Nordics su Steam offre un upgrade a pagamento per chi ha l'originale, ma non tutti sono soddisfatti

A sorpresa, ieri NIS America ha annunciato che i giocatori PC che hanno acquistato Ys X: Nordics su Steam potranno acquistare la nuova versione, Ys X: Proud Nordics, usufruendo di uno sconto a tempo limitato del 34%, che porta il prezzo da 69,99 a circa 46,20 euro.

Per chi non lo sapesse, Ys X è arrivato in Europa e negli Stati Uniti nell'ottobre 2024 su PC, PS4 e PS5, con circa un anno di ritardo rispetto al lancio giapponese. I problemi sono iniziati a dicembre 2024, quando, solo due mesi più tardi, è stata annunciata la riedizione "Proud" (disponibile da ieri in Occidente) che introduce numerosi contenuti aggiuntivi: un dungeon ad alta difficoltà, una nuova storia integrata nella trama principale e una lunga serie di miglioramenti che spaziano dal gameplay ai combattimenti, fino a nuove meccaniche, abilità e combo. Inevitabilmente, molti utenti che avevano acquistato l'originale solo un paio di mesi prima hanno espresso frustrazione.

Fino a ieri, inoltre, non era stato comunicato alcun percorso di upgrade, né gratuito né a pagamento, per chi già possedeva la versione base. Una scelta che aveva alimentato ulteriori malumori, poiché i giocatori si sarebbero trovati costretti a ripagare il prezzo pieno per accedere ai nuovi contenuti.