iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero introdurre la comunicazione satellitare 5G

Mentre Emergency SOS via satellite consente solo di inviare messaggi di testo e richiede una visuale diretta verso il cielo per collegarsi ai satelliti a bassa orbita, il nuovo sistema 5G via satellite dovrebbe superare questi limiti , offrendo voce e dati, con larghezze di banda significativamente superiori, passando dai Kbps ai Mbps e persino Gbps.

Inoltre, a differenza della funzione attuale, la connettività non sarà limitata a situazioni di emergenza , ma sarà disponibile in maniera continua, con i dispositivi che acquisiranno automaticamente ricezione senza la necessità di allinearsi manualmente verso un satellite. Il rumor (che, per quanto tale va preso con cautela), riportato sul blog di yeux1122, non entra nei dettagli tecnici completi, ma suggerisce che Apple punterà a rendere questa funzione uno strumento quotidiano.

Per questa tecnologia su iPhone 18 Pro e Max, Apple stringerà delle partnership

È probabile che Apple stringa partnership con fornitori statunitensi e che inizialmente la funzione sia disponibile in regioni limitate. Non è ancora chiaro se il servizio sarà gratuito al lancio o se prevederà un abbonamento, poiché questo dipenderà dagli accordi stipulati con i carrier locali.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, dunque, potrebbero rappresentare la prima generazione di dispositivi Apple con connettività satellitare 5G, andando oltre il semplice Emergency SOS e aprendo la strada a comunicazioni voce e dati affidabili ovunque.