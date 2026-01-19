iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero introdurre la comunicazione satellitare 5G

Apple potrebbe introdurre la comunicazione satellitare 5G con i prossimi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, segnando un importante passo avanti rispetto all'attuale funzione Emergency SOS via satellite introdotta con l'iPhone 14. Questa funzione, già apprezzata per la sua capacità inviare messaggi di emergenza in zone prive di copertura cellulare, potrebbe trasformarsi in una soluzione completa di connettività in tempo reale.
Mentre Emergency SOS via satellite consente solo di inviare messaggi di testo e richiede una visuale diretta verso il cielo per collegarsi ai satelliti a bassa orbita, il nuovo sistema 5G via satellite dovrebbe superare questi limiti, offrendo voce e dati, con larghezze di banda significativamente superiori, passando dai Kbps ai Mbps e persino Gbps.
Le principali differenze tra la futura connettività 5G di iPhone 18 Pro e Max con il sistema attuale
Inoltre, a differenza della funzione attuale, la connettività non sarà limitata a situazioni di emergenza, ma sarà disponibile in maniera continua, con i dispositivi che acquisiranno automaticamente ricezione senza la necessità di allinearsi manualmente verso un satellite. Il rumor (che, per quanto tale va preso con cautela), riportato sul blog di yeux1122, non entra nei dettagli tecnici completi, ma suggerisce che Apple punterà a rendere questa funzione uno strumento quotidiano.
Questa nuova tecnologia potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti comunicano in aree remote o in zone dove la rete cellulare non è disponibile, rendendo i nuovi iPhone strumenti di connettività quasi universale. Tuttavia, a differenza di Emergency SOS via satellite, che attualmente non richiede alcun pagamento, la monetizzazione della comunicazione 5G satellitare dipenderà dagli operatori di rete.
Per questa tecnologia su iPhone 18 Pro e Max, Apple stringerà delle partnership
È probabile che Apple stringa partnership con fornitori statunitensi e che inizialmente la funzione sia disponibile in regioni limitate. Non è ancora chiaro se il servizio sarà gratuito al lancio o se prevederà un abbonamento, poiché questo dipenderà dagli accordi stipulati con i carrier locali.
iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, dunque, potrebbero rappresentare la prima generazione di dispositivi Apple con connettività satellitare 5G, andando oltre il semplice Emergency SOS e aprendo la strada a comunicazioni voce e dati affidabili ovunque.