Oltre a Sonic, Sega si prepara a festeggiare il 35° anniversario anche di un'altra serie storica

Sega ha in programma un'altra celebrazione per il 35° anniversario di una serie storica del suo catalogo, oltre a Sonic: nel 2026 compie gli anni anche Puyo Puyo, storico puzzle basato sull'associazione di colori che sarà protagonista di eventi nel corso dell'anno.
Sega ha annunciato il progetto "Dairensa!", con un nome che si riferisce a una popolare canzone della colonna sonora della serie, con tanto di logo ufficiale collegato al 35° anniversario di questa particolare serie, sicuramente meno nota dell'altra festeggiata ma comunque importante soprattutto per i nostalgici.
Per quanto riguarda gli eventi, c'è già un programma di appuntamenti fissato a partire già dall'inizio del mese prossimo, sebbene in questo caso sembrino iniziative legate soprattutto al mercato e al pubblico giapponese.
Vari eventi, soprattutto per il Giappone
In particolare, domenica 1 febbraio alle 14:30 (ora locale, dunque circa le 7:30 del mattino dalle nostre parti) Sega trasmetterà un evento in livestream speciale per l'anniversario di Puyo Puyo, che include la presenza di vari ospiti come doppiatori oltre a dimostrazioni dal vivo di giochi e altro.
Per quanto riguarda i giochi, dovrebbero essere diffuse nuove informazioni su novità in arrivo per quanto riguarda il titolo mobile Puyo Puyo!! Quest, con vari contenuti previsti.
Inoltre, in Giappone è in arrivo un pop-up store dedicato alla serie presso Marui City a Yokohama, dal 4 al 28 febbraio, all'Umeda Store di Osaka dal 7 al 15 febbraio e presso l'Annivroad di Tokyo dal 5 al 22 marzo.
Sega sta inoltre pensando a collegare i due eventi di anniversario, in modo da dare vita a celebrazioni generali per Sonic e Puyo Puyo, a quanto pare. La serie è nota in occidente soprattutto come Puyo Pop, ed è basata sull'associare figure dello stesso colore in linee, in modo da liberare spazio sullo schermo in base al principio classico ideato da Tetris.