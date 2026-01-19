Oltre a Sonic, Sega si prepara a festeggiare il 35° anniversario anche di un'altra serie storica

Sega ha in programma un'altra celebrazione per il 35° anniversario di una serie storica del suo catalogo, oltre a Sonic: nel 2026 compie gli anni anche Puyo Puyo , storico puzzle basato sull'associazione di colori che sarà protagonista di eventi nel corso dell'anno.

Vari eventi, soprattutto per il Giappone

In particolare, domenica 1 febbraio alle 14:30 (ora locale, dunque circa le 7:30 del mattino dalle nostre parti) Sega trasmetterà un evento in livestream speciale per l'anniversario di Puyo Puyo, che include la presenza di vari ospiti come doppiatori oltre a dimostrazioni dal vivo di giochi e altro.

Per quanto riguarda i giochi, dovrebbero essere diffuse nuove informazioni su novità in arrivo per quanto riguarda il titolo mobile Puyo Puyo!! Quest, con vari contenuti previsti.

Inoltre, in Giappone è in arrivo un pop-up store dedicato alla serie presso Marui City a Yokohama, dal 4 al 28 febbraio, all'Umeda Store di Osaka dal 7 al 15 febbraio e presso l'Annivroad di Tokyo dal 5 al 22 marzo.

Sega sta inoltre pensando a collegare i due eventi di anniversario, in modo da dare vita a celebrazioni generali per Sonic e Puyo Puyo, a quanto pare. La serie è nota in occidente soprattutto come Puyo Pop, ed è basata sull'associare figure dello stesso colore in linee, in modo da liberare spazio sullo schermo in base al principio classico ideato da Tetris.