Il prossimo gioco di Sonic potrebbe essere collegato ai film

Negli ultimi tempi si sono susseguite voci insistenti sull'annuncio di un nuovo gioco di Sonic entro la fine del 2026 , corroborate in qualche modo anche da Sega . Sarebbe l'anno perfetto, considerando che Sonic Frontiers risale al 2022 e che Sonic Superstars è del 2023. Inoltre, quest'anno il porcospino blu compie 35 anni. Come festeggiarli meglio che un gioco legato ai film della serie?

Sarà un live service?

A dirlo è stato l'insider cinematografico V Scoop, che sostiene di aver ottenuto alcune informazioni sul gioco in questione. Ha scritto in un post pubblicato su X che sarà il titolo di Sonic più costoso mai realizzato finora, con una maggiore attenzione alla storia, e che sarà collegato sia ai film sia a una serie TV. L'idea è che riceverà supporto per molto tempo e che debutterà nel 2027. Anche Sonic live service?

Sonic avrà presto il suo live service?

Il post è stato poi seguito da un altro in cui si legge che non si tratterà né di un remake né di un sequel diretto, quindi le precedenti indiscrezioni su un possibile ritorno di Sonic Adventure o su un Sonic Frontiers 2 potrebbero essere inaccurate.

Per ora prendete queste informazioni con le dovute cautele, considerando che non ci sono conferme in merito. V Scoop in passato ha riportato informazioni che si sono rivelate corrette, ma anche alcune che sono state smentite. Detto ciò, si è già parlato in precedenza di possibili collegamenti del nuovo gioco con la carriera hollywoodiana di Sonic, quindi non è un'ipotesi implausibile. Del resto sarebbe un modo per sfruttarla, considerando il successo che sta registrando.