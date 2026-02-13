Il prossimo anno, Sega pubblicherà quattro nuovi titoli di grande rilievo legati alle sue IP maggiori

Nel suo ultimo report finanziario, relativo al terzo trimestre dell'anno fiscale corrente, ossia al periodo che va da inizio ottobre a fine dicembre 2025, Sega ha spiegato quali saranno le sue mosse nel prossimo anno fiscale, che andrà dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027. L'azienda prevede "di pubblicare quattro nuovi titoli di grande rilievo legati alle proprietà intellettuali principali ". Intende inoltre "massimizzare il potenziale dei titoli attraverso il potenziamento delle capacità di vendita" e continuare ad espandere il proprio business transmediale, sfruttando le proprietà intellettuali videoludiche in altri media come cinema, TV o libri.

Ipotesi?

Sega non ha fatto riferimento a quali siano queste proprietà intellettuali, ma non è difficile immaginare che ci sia almeno un nuovo gioco di Sonic nel mucchio, considerando la rilevanza del personaggio per le casse dell'editore giapponese.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è stato pubblicato nel corso di questo anno fiscale

Lo scorso martedì, Sega ha pubblicato Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che però fa parte dei lanci dell'anno fiscale corrente. Al momento l'unica uscita con data confermata è la versione Nintendo Switch 2 di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, prevista per il 26 marzo, quindi sempre dentro questo anno fiscale.

Tra i titoli annunciati ma ancora privi di data di uscita figurano Persona 4 Revival, Stranger than Heaven, Total War: Warhammer 40.000 e Total War: Medieval 3. A parte l'ultimo, ancora acerbo per ammissione di Creative Assembly stessa, gli altri tre sono tutti papabili per uscire nel prossimo anno fiscale.

Sega ha inoltre ribadito che sono in sviluppo nuovi capitoli di serie già esistenti, confermando lavori su Virtua Fighter, Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Streets of Rage e Alien: Isolation. Non è chiaro quanti di questi possano rientrare nella definizione di IP principali, né quanti verranno effettivamente pubblicati entro marzo 2027, ma è giusto riportarli perché ampliano enormemente le ipotesi fattibili. Inoltre, va detto che la pubblicazione di 4 giochi maggiori, non esclude quella di altri giochi minori.

L'azienda ha infine riconfermato il proprio impegno nell'espansione del business transmediale, puntando ad aumentare la visibilità delle sue IP attraverso licenze per film, serie TV e altri media. Oltre a The Angry Birds Movie 3 (previsto per dicembre 2026) e al film live-action Sonic the Hedgehog 4 (marzo 2027), sono in lavorazione progetti cinematografici e televisivi basati su Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage, Eternal Champions, The House of the Dead e OutRun.