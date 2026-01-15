0

Total War: Warhammer 40.000 sfonda il muro del milione di liste di desideri su Steam

Total War: Warhammer 40.000 è stato accolto molto bene dai giocatori PC, che lo hanno aggiunto a più di un milione di liste dei desideri su Steam.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/01/2026
Una fazione di Total War: Warhammer 40.000

Creative Assembly ha annunciato che Total War: Warhammer 40.000 è stato aggiunto a più di un milione di liste di desideri su Steam: "Che traguardo incredibile! Grazie al vostro straordinario supporto, Total War: Warhammer 40.000 ha appena raggiunto 1 MILIONE di inserimenti nelle liste dei desideri su Steam!" Viene detto nell'annuncio, che prosegue anticipando novità per i prossimi mesi: "Siamo immensamente grati ed estremamente ansiosi di potervi mostrare molto di più nei prossimi mesi, quindi assicuratevi di tenere d'occhio i nostri canali social!"

Un conflitto galattico

Attualmente Total War: Warhammer 40.000 non ha ancora una data d'uscita, ma considerando i trascorsi di Creative Assembly, è probabile che arrivi entro la fine del 2026. Raro, infatti, che lo studio inglese abbia lanciato un gioco a troppa distanza dall'annuncio.

La grafica celebrativa del primo risultato raggiunto
La grafica celebrativa del primo risultato raggiunto

Detto questo, non ci sono conferme in merito al lancio del gioco e le nostre vanno prese come semplici speculazioni.

Per la gioia dell'imperatore, Total War: Warhammer 40.000 è stato annunciato e arriverà anche su PS5 e Xbox Per la gioia dell'imperatore, Total War: Warhammer 40.000 è stato annunciato e arriverà anche su PS5 e Xbox

Parlando di questioni più concrete, attualmente Total War: Warhammer 40.000 è 16° nella classifica dei giochi aggiunti in più liste dei desideri su Steam. Si trova subito sotto a Reanimal e alla nuova Steam Machine, ma sopra a ILL, MOUSE: P.I. For Hire, Pragmata e tanti altri.

Per chi non lo conoscesse, Total War: Warhammer 40.000 è uno strategico gestionale di vasta scala ambientato nell'Era Indomitus, dove una guerra senza fine sta mettendo a ferro e fuoco la galassia. Il giocatore dovrà quindi scegliere una tra quattro fazioni (Space Marines, Orks, Aeldari, Astra Militarum) per provare a portare ordine nel caos, o caos nell'ordine, in un conflitto di dimensioni galattiche.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Total War: Warhammer 40.000 sfonda il muro del milione di liste di desideri su Steam