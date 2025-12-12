1

Per la gioia dell'imperatore, Total War: Warhammer 40.000 presentato in modo brutale ai The Game Awards 2025

Nel corso dei The Game Awards 2025 è stato presentato Total War: Warhammer 40.000 con un filmato di gameplay brutale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/12/2025
Uno dei personaggi di Total War: Warhammer 40.000

Come promesso, Creative Assembly ha annunciato il suo nuovo gioco ai The Game Awards 2025: Total War: Warhammer 40.000. Le voci degli scorsi mesi sono state quindi confermate, per la gioia degli appassionati di Warhammer e dei seguaci dell'Imperatore.

Il gioco è stato mostrato prima con un filmato in computer grafica, che ha svelato i toni dell'opera, quindi è stata mostrata una breve clip di gameplay, in cui si sono visti degli eserciti in lotta e una mappa galattica. Pare quindi che ci si potrà spostare tra diversi pianeti e affrontare diverse fazioni.

Considerando la natura dei Total War, potrebbe essere lo strategico definitivo di Warhammer 40.000. In effetti i fan chiedevano da anni a Creative Assembly di toccare la serie, dopo i successi dei Total War: Warhammer fantasy, tra i titoli più amati dello sviluppatore britannico.

Per adesso Total War: Warhammer 40.000 non ha una data d'uscita, ma possiamo attenderlo su PC nel 2026.

#The Game Awards
