Per la gioia dell'imperatore, Total War: Warhammer 40.000 presentato in modo brutale ai The Game Awards 2025

Come promesso, Creative Assembly ha annunciato il suo nuovo gioco ai The Game Awards 2025: Total War: Warhammer 40.000. Le voci degli scorsi mesi sono state quindi confermate, per la gioia degli appassionati di Warhammer e dei seguaci dell'Imperatore.

Il gioco è stato mostrato prima con un filmato in computer grafica, che ha svelato i toni dell'opera, quindi è stata mostrata una breve clip di gameplay, in cui si sono visti degli eserciti in lotta e una mappa galattica. Pare quindi che ci si potrà spostare tra diversi pianeti e affrontare diverse fazioni.

Considerando la natura dei Total War, potrebbe essere lo strategico definitivo di Warhammer 40.000. In effetti i fan chiedevano da anni a Creative Assembly di toccare la serie, dopo i successi dei Total War: Warhammer fantasy, tra i titoli più amati dello sviluppatore britannico.

Per adesso Total War: Warhammer 40.000 non ha una data d'uscita, ma possiamo attenderlo su PC nel 2026.