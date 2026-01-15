Paramount+ ha annunciato un aumento dei prezzi negli Stati Uniti: il rincaro entrerà in vigore nella giornata di oggi, 15 gennaio, e riguarderà sia l'abbonamento base che quello premium, abbandonando contestualmente la possibilità di effettuare una prova gratuita per i nuovi iscritti.

Le tempistiche non sono casuali: il ritocco al prezzo delle sottoscrizioni arriva a pochi giorni dal primo evento UFC che verrà trasmesso in streaming su Paramount+, previsto per il 24 gennaio con UFC 324. In Italia, tuttavia, i diritti di trasmissione dei match UFC sono di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il listino americano cambierà dunque in questa maniera:

Paramount+ Essential mensile passa da 8 a 9 dollari

Paramount+ Essential annuale passa da 60 a 90 dollari

Paramount+ Premium mensile passa da 13 a 14 dollari

Paramount+ Premium annuale passa da 120 a 140 dollari

Come si può vedere, parliamo di un rincaro di un dollaro al mese per quanto concerne i piani mensili, mentre per l'annuale bisognerà pagare trenta dollari in più, sia per il livello Essential che per il Premium.