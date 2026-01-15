0

La Smart TV Samsung Crystal UHD da 65" è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il televisore Samsung Crystal UHD da 65" compatibile con Alexa al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/01/2026
Televisore Samsung Crystal UHD da 65'

Su Amazon è disponibile la Smart TV Samsung Crystal UHD da 65" a 499 € rispetto al prezzo consigliato di 649,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 23%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del televisore Samsung DU7190

Si tratta del televisore con processore Crystal 4K dai colori vividi e realistici. A contribuire è la tecnologia PurColor per una resa cromatica ancora più precisa e una vasta gamma di colori. Le scene buie e luminose sono ancora più nitide, mentre Contrast Enhancer ottimizza profondità e colore.

Smart TV Samsung Crystal UHD
Motion Xcelerator, invece, offre una straordinaria esperienza di gioco grazie a immagini sempre fluide, mentre l'Audio surround 3D sincronizzato offre un'esperienza sonora immersiva. Gaming Hub permette di accedere ai giochi in modo facile e veloce, con Smart Hub che sistema tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico spazio, che si tratti di film o programmi.

