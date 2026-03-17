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Tastiere e mouse Logitech in sconto su AliExpress: semplici e affidabili

Tra le offerte di AliExpress troviamo mouse e tastiere Logitech a prezzi vantaggiosi. Con i nostri coupon potrai risparmiare ulteriormente e spendere molto meno!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/03/2026
Mouse e tastiera Logitech

Su AliExpress sono disponibili mouse e tastiere targati Logitech. Prima di riepilogarli di seguito, ricordiamo che le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati di seguito sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Vediamo tutti i dettagli di seguito.

Mouse e tastiere Logitech in offerta per pochi giorni

Partiamo dal mouse wireless MX Master 3S, disponibile a 83,69 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €. Si tratta di un prodotto silenzioso e confortevole, sebbene sia più adatto alle esigenze quotidiane e non per il gaming. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

In alternativa, puoi acquistare il mouse verticale Lift Left, pensato per utenti mancini e in grado di offrire un'esperienza diversa dal solito, considerata la sua forma particolare. Costa 70,87 €, ma con i codici MULTI7 o ITAS07 risparmierai altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo aprendo questo link.

Mouse Lift Left
Mouse Lift Left

Infine, la tastiera Logitech MX Keys Mini (layout inglese) è la scelta ideale per gli amanti del design minimalista. Costa 93,39 €, ma assicurati di usare i codici MULTI11 o ITAS11 per risparmiare altri 11 €. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Questo prodotto è compatibile sia con Windows che macOS.

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