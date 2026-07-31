BioShock Infinite per PC e Mac (Steam) da non perdere a questo prezzo: l'offerta su Instant Gaming

BioShock Infinite è un classico, ma nonostante l'età il suo prezzo di listino su Steam si attesta normalmente sui 30,00€. Se vi sembra troppo e volete comunque recuperarlo per l'estate, Instant Gaming lo propne da un po' a 1,79€ netti, con un ribasso del 94% tasse escluse. Una volta applicata l'imposta IVA al 22%, la spesa effettiva da versare per riscattare la chiave digitale sale a 2,18€. In termini concreti, il denaro che vi rimane nel portafoglio è 27,82€, ossia una riduzione del 92,7% rispetto al prezzo pieno originale. Potete completare l'acquisto direttamente nel negozio di key per riscattare il titolo sul vostro profilo Steam.