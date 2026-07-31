BioShock Infinite per PC e Mac (Steam) da non perdere a questo prezzo: l'offerta su Instant Gaming

BioShock Infinite è un classico, ma nonostante l'età il suo prezzo di listino su Steam si attesta normalmente sui 30,00€. Se vi sembra troppo e volete comunque recuperarlo per l'estate, Instant Gaming lo propne da un po' a 1,79€ netti, con un ribasso del 94% tasse escluse. Una volta applicata l'imposta IVA al 22%, la spesa effettiva da versare per riscattare la chiave digitale sale a 2,18€. In termini concreti, il denaro che vi rimane nel portafoglio è 27,82€, ossia una riduzione del 92,7% rispetto al prezzo pieno originale. Potete completare l'acquisto direttamente nel negozio di key per riscattare il titolo sul vostro profilo Steam.
Verso la città volante: ambientazione e comparto tecnico
In BioShock Infinite vestite i panni di Booker DeWitt, un ex agente inviato nella città fluttuante di Columbia per rintracciare e trarre in salvo Elizabeth, una giovane donna dotata di poteri di manipolazione dello spazio-tempo. L'esperienza accosta la struttura da sparatutto dinamico a una narrazione complessa basata su realtà alternative. Durante le battaglie vi trovate a combinare l'uso delle armi da fuoco tradizionali con i Vigori, abilità speciali che permettono di scagliare scariche elettriche, prendere il controllo dei nemici o lanciare corvi contro i bersagli.
Gli spostamenti sfruttano lo Sky-Hook, uno strumento agganciabile alle rotaie aeree della città per muovervi rapidamente tra le diverse sezioni della mappa. Il riscatto del codice sblocca la versione nativa compatibile sia con sistemi Windows PC che Mac su Steam, comprensiva di traguardi integrati, salvataggi nel cloud e supporto a diverse risoluzioni dello schermo.