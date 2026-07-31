Problemi di approvvigionamento per Apple: iPhone, Mac e iPad potrebbero risentirne, ma c’è un motivo

Apple potrebbe affrontare limitazioni di approvvigionamento per iPhone, Mac e iPad a causa di una domanda superiore alle aspettative e di una crescente pressione sulla disponibilità dei componenti.

Durante la conferenza sui risultati finanziari del terzo trimestre 2026, Apple ha anticipato che le difficoltà di approvvigionamento avranno un impatto significativo sui ricavi del trimestre in corso, che si concluderà a settembre. A confermarlo è stato il CEO Tim Cook, secondo cui gli effetti delle limitazioni nella catena di fornitura saranno sensibilmente maggiori rispetto al periodo precedente. Le ripercussioni potrebbero coinvolgere diversi prodotti della gamma Apple, tra cui iPhone, iPad e Mac.

Domanda superiore alle aspettative Secondo quanto dichiarato da Apple, l'azienda sta riscontrando una minore flessibilità nella propria catena di approvvigionamento. Tra i fattori che stanno incidendo c'è anche la disponibilità dei nodi produttivi più avanzati utilizzati per alcuni dei chip Apple. Non si tratterebbe, quindi, di una semplice carenza di componenti, ma soprattutto della difficoltà di adattare rapidamente la produzione a una domanda superiore alle previsioni. iPhone e Mac, infatti, starebbero registrando risultati migliori rispetto alle aspettative iniziali dell'azienda, mettendo sotto pressione una catena produttiva pianificata sulla base di stime più conservative. Apple "Continuiamo a prevedere livelli elevati di domanda. Tuttavia, data la minore flessibilità della catena di approvvigionamento, prevediamo che l'impatto delle limitazioni aumenti in modo significativo rispetto al periodo precedente", ha dichiarato Cook. Il CEO di Apple ha inoltre sottolineato che la situazione non sarebbe legata a problemi con partner o fornitori, ma alla forza della domanda generata dai prodotti dell'azienda: "Vorrei ribadirlo ancora una volta. Non si tratta di un problema legato ai partner o ai fornitori... È il ciclo di vita dei prodotti iPhone e Mac, incredibilmente solido, che ha generato una domanda ben superiore alle nostre aspettative".