MacBook Ultra: Samsung sarà l'unico fornitore del display OLED touchscreen

Le caratteristiche del MacBook Ultra

Come vi abbiamo anticipato, i pannelli da 14 e 16 pollici saranno prodotti ad Asan, in Corea, con una fornitura iniziale prevista di circa 250.000 pannelli. La produzione di massa è invece stimata intorno al mese di agosto. Secondo quanto riportato, Samsung Display sarà l'unico fornitore dei pannelli, mentre Apple avrebbe escluso LG Display e BOE Technology Group a causa di problemi legati ai rendimenti produttivi. Ad ogni modo, questi nuovi MacBook dovrebbero presentare un design più sottile e leggero, sebbene non siano stati svelati dettagli più specifici.

MacBook Ultra

Il tradizionale notch verrebbe sostituito da una fotocamera con foro nel pannello, mentre un ritaglio a forma di pillola dovrebbe ospitare una Dynamic Island interattiva, simile a quella presente sugli iPhone più recenti. Se le dimensioni della scocca resteranno invariate, l'aumento della diagonale del pannello potrebbe tradursi in cornici più sottili rispetto agli attuali modelli: Samsung Display dovrebbe infatti fornire pannelli da 14,3 e 16,3 pollici, leggermente più grandi rispetto agli attuali 14,2 e 16,2 pollici.