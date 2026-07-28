Prenota la Day One Edition per PlayStation 5 di The Blood of Downwalker su Amazon: in uscita a settembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare una copia PS5 della Day One Edition di The Blood of Downwalker al prezzo finale di 69,99€. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La D1 Edition di The Blood of Dawnwalker offre un'esperienza completa arricchita da contenuti esclusivi, includendo il gioco completo, una Steelbook da collezione e una mappa del mondo per accompagnare i giocatori nell'esplorazione dell'universo narrativo creato dal team di sviluppo.

Il titolo mette al centro la libertà di scelta, permettendo di costruire la propria storia attraverso decisioni capaci di modificare il corso degli eventi. I giocatori potranno intraprendere un viaggio per salvare la propria famiglia oppure scegliere la strada della vendetta.