Shigeru Miyamoto vuole che tutti posseggano molteplici console Nintendo

Ha inoltre spiegato che, dal suo punto di vista, dovrebbe essere normale che in ogni casa ci siano più console di Nintendo in contemporanea .

In un'intervista rilasciata a Famitsu e tradotta da GamesRadar+, Miyamoto ha spiegato come desideri che l'hardware di Nintendo renda lo sviluppo dei videogiochi più semplice per i creatori.

Le parole di Miyamoto

"Tutti noi vogliamo fare il minimo sforzo per guadagnarci da vivere; fare la vita comoda... sto scherzando solo a metà", afferma ridacchiando. "Penso sia davvero importante ridurre il carico di lavoro e snellire lo sviluppo e, da questo punto di vista, credo che abbiamo creato l'ambiente perfetto."

"Ci sono persone che possiedono più console Nintendo a casa", spiega Miyamoto. "Coloro che vogliono giocare su un hardware ad alte prestazioni usano Switch 2, e i giochi possono essere sviluppati specificamente per quella console", mentre chi non ha grandi pretese può continuare a usare Nintendo Switch 1 con i giochi più vecchi e quelli cross-generazionali che ancora vengono pubblicati. Gli sviluppatori che non hanno bisogno della potenza extra di Switch 2 possono continuare per lungo tempo a raggiungere anche i fan della vecchia generazione.

"Tra qualche anno arriverà il momento in cui questa sarà la norma", afferma Miyamoto. "Nintendo sta pianificando uno scenario in cui emergerà un nuovo mercato. Potremo creare giochi diversi senza chiederci se le vendite [dei titoli] per la nuova console faranno concorrenza alla vecchia. Penso che questo sarebbe lo scenario migliore."

Ricordiamo infine che sono in corso i Saldi Estivi su eShop, con tantissimi sconti per Switch e Switch 2.