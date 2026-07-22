0

Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta a giugno negli USA

Stando alle rilevazioni di Circana, Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta a giugno negli USA ma il mercato ha perso il 21% su base annua.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/07/2026
Nintendo Switch 2

Secondo i dati raccolti da Circana, Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta a giugno negli USA ma il mercato ha perso il 21% su base annua: a giugno 2025 c'è stato il lancio della nuova console ibrida giapponese e il confronto con quel periodo non può che essere svantaggioso.

Nel caso specifico di Switch 2, la piattaforma ha registrato un calo del 79% rispetto alle settimane del debutto, mentre PS5 ha limitato le perdite al 19% nel confronto con un anno fa. L'unica console a fare meglio è stata Xbox Series X|S, che ha fondamentalmente raddoppiato le vendite rispetto a giugno 2025.

Ad ogni modo, queste pur importanti variazioni non hanno cambiato la classifica, che vede appunto Nintendo Switch 2 in testa, sia per unità vendute che per incassi, in maniera costante dall'inizio del 2026. A seguire troviamo invece PS5 e poi Xbox Series X|S.

Un aumento del 45% si paga caro: le vendite di Steam Deck OLED sarebbero precipitate fino all'82% Un aumento del 45% si paga caro: le vendite di Steam Deck OLED sarebbero precipitate fino all'82%

Nel complesso, la spesa totale per videogiochi negli Stati Uniti si è attestata sui 4,5 miliardi di dollari, mentre il totale registrato nella prima metà del 2026 raggiunge i 27,5 miliardi di dollari: appena l'1% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Giochi e servizi

EA Sports UFC 6 è il miglior episodio della serie e gli utenti americani sembrano aver premiato questo risultato, portando il gioco in prima posizione nella classifica dei titoli più venduti a giugno negli Stati Uniti.

Il fenomeno Meccha Chameleon ha esordito al secondo posto, seguito da 007 First Light e da un'altra new entry, il remake di Star Fox. A completare la top five, infine, troviamo LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro.

#Classifica #Dati di Vendita
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta a giugno negli USA