Al netto del controverso Flow State, tuttavia, percepire davvero queste novità non è semplicissimo se è da un po' che non vi cimentate con la serie. Così gli sviluppatori di EA Vancouver hanno pensato bene di caratterizzare questo episodio anche e soprattutto sul piano dei contenuti, introducendo ben due modalità a base narrativa: L'Eredità e Hall of Legends.

C'è sicuramente tanto lavoro dietro la realizzazione di EA Sports UFC 6 , che arriva a quasi tre anni di distanza dalla precedente edizione per consolidare la propria posizione nell'ambito delle simulazioni di combattimento e introdurre tante migliorie, piccole e grandi, che vanno ad aumentare ulteriormente lo spessore tecnico del gameplay.

Dotazione e novità

Partiamo proprio dai contenuti e dalle due modalità che saltano all'occhio nella schermata principale di EA Sports UFC 6. La prima è L'Eredità, un racconto inedito in cui ci troveremo a seguire le vicende di Chris Carter partendo da una conferenza stampa che vede il lottatore in netta difficoltà quando viene menzionato il suo famoso padre e la possibilità che sia arrivato fin lì soltanto perché porta lo stesso cognome.

Un espediente narrativo che abbiamo visto in altre occasioni, con la storia che poi si "riavvolge" di diversi mesi, quando Chris si allena presso la palestra Believe MMA insieme al pupillo del coach, Danny Lopez: i due sembrano dotati di un grande talento e decidono di affrontare insieme il percorso che li porterà eventualmente a debuttare nell'UFC.

Tuttavia si verificano alcuni imprevisti e, fra malintesi e gelosie, nasce un'accesa rivalità che andrà a culminare proprio con la conferenza a cui abbiamo accennato poco fa. Si tratta di un racconto originale e ben diretto? Sì e no, diciamo che alcuni spunti li abbiamo trovati senz'altro validi, ma ci sono anche parecchie situazioni viste e riviste in ambito filmico.

Chris e Danny si confrontano in EA Sports UFC 6

Il problema più grande de L'Eredità, tuttavia, è la brevità della trama, che fondamentalmente si conclude nel giro di un paio d'ore, dopo il match più importante: a quel punto il percorso si trasforma in una normale carriera, senza ulteriori spunti narrativi e portando avanti l'impianto che già conoscevamo fra stipulazione dei contratti, sessioni di allenamento, potenziamento del personaggio e incontri, anche qui decisamente ripetitivo.

La seconda modalità inedita di EA Sports UFC 6 è la Hall of Legends, che si presenta come una sorta di piccolo Showcase (a proposito, avete letto la nostra recensione di WWE 2K26?) dedicato a tre diverse leggende dell'Ultimate Fighting Championship, ovverosia Max Holloway, Alex Pereira e Weili Zhang: al comando di ognuno di questi atleti dovremo portare a termine tre match decisivi, inframezzati da interviste e video tributi.

Weili Zhang in uno dei match della modalità Hall of Legends di EA Sports UFC 6

Dopodiché c'è la dotazione di base, che va dalla consolidata Fight Week alla Carriera (affrontabile con combattenti reali o creandone uno da zero), dall'opzione "Combatti Ora" al multiplayer online, che riprende la precedente impostazione senza cambiare praticamente nulla e che durante i test si è comportato bene, senza evidenti problemi di matchmaking o disconnessioni. Infine non mancano alcuni elementi di contorno e le personalizzazioni legate agli editor.