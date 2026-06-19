Persona 6 è stato classificato in Australia, forse l'uscita non è troppo lontana

Persona 6 è stato annunciato con un brevissimo e misterioso teaser trailer durante il recente Xbox Games Showcase, suggerendo un'uscita piuttosto in avanti nel tempo, anche per via dell'arrivo nei negozi di Persona 4 Revival a inizio del prossimo anno.

La Australian Classification Board ha aggiunto al proprio database Persona 6. Al nuovo JRPG di Atlus è stato assegnato il grado M (Mature), indicando la presenza di violenza, nudità e linguaggio scurrile. Si tratta di dettagli interessanti, ma il punto centrale è che la classificazione suggerisce una possibile uscita più vicina del previsto .

Debutto nei negozi già durante il prossimo anno?

La classificazione presso le rating board è uno dei passaggi obbligatori prima della pubblicazione. Non esistono tempistiche fisse, ma solitamente avviene quando un gioco è già in una fase avanzata dello sviluppo e quasi mai anni prima dell'uscita.

A questo si aggiunge un altro indizio: secondo quanto emerso ieri, i lavori di localizzazione di Persona 6 sarebbero iniziati verso la fine del 2025. Anche questo è uno degli step finali nella produzione di un videogioco, dato che tradurre un titolo ancora in pieno sviluppo sarebbe poco pratico.

Questi elementi stanno portando i fan a ipotizzare un possibile lancio di Persona 6 già ne 2027, probabilmente nella seconda metà dell'anno, considerando l'uscita di Persona 4 Revival il 18 febbraio. Si tratta comunque di speculazioni: al momento non c'è nulla di ufficiale, e non resta che attendere aggiornamenti da Atlus nei prossimi mesi.