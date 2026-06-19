Persona 4 Revival si mostra in un lungo video gameplay che svela le caratteristiche e le novità del remake

La presentazione si apre ricordando come il quarto capitolo della serie abbia conquistato pubblico giapponese e internazionale grazie alla sua atmosfera pop e al suo tono unico. Il producer Kazuhisa Wada spiega che l'obiettivo del team era ricostruire fedelmente quello stile, dal fascino rurale di Inaba alle conversazioni quotidiane con gli amici, senza rinunciare a un'evoluzione sostanziale del gameplay . L'interfaccia, il ritmo delle battaglie e la struttura dei dungeon sono stati modernizzati per offrire un'esperienza più fluida e accessibile. Anche la colonna sonora è stata completamente rivisitata : tutti i brani vocali e di battaglia sono stati riarrangiati in versioni estese, con l'aggiunta di nuove tracce.

Atlus ha pubblicato una nuova presentazione dedicata a Persona 4 Revival , offrendo una panoramica delle caratteristiche del gioco e delle principali novità introdotte in questo remake rispetto all'originale del 2008 e alla riedizione Persona 4 Golden. Il tutto è accompagnato da sequenze di gameplay inedite e da diverse tracce della colonna sonora riarrangiata, udibili in sottofondo durante il video.

Trama, social link e novità dei combattimenti

Come nell'originale, la storia di Persona 4 Revival segue un liceale trasferito nella piccola cittadina di Inaba, che si imbatte nel Midnight Channel, un mondo parallelo nascosto all'interno della televisione e legato a una serie di omicidi irrisolti. Dopo essere stato risucchiato in questa dimensione e aver risvegliato il proprio Persona, il protagonista forma un team di investigazione con i compagni di scuola, dando inizio a un anno indimenticabile fatto di misteri, amicizie e crescita personale. Nel video vengono presentati alcuni dei membri principali del gruppo, come Yosuke, Chie, Yukiko e la misteriosa Marie.

La vita quotidiana resta uno dei pilastri dell'esperienza, con il giocatore libero di scegliere come impiegare il tempo tra un'indagine e l'altra. Tra lezioni, attività scolastiche, lavori part‑time e momenti trascorsi con gli abitanti di Inaba, è possibile creare legami sempre più profondi con i personaggi secondari e potenziare i rispettivi Social Link, ora completamente doppiati da zero insieme a tutti gli eventi del gioco, che rafforzano le abilità dei Persona. Anche le statistiche sociali del protagonista influenzano le opportunità disponibili, rendendo ogni scelta parte integrante della crescita del personaggio.

Sul fronte del gameplay, una volta entrati nel mondo all'interno della TV ci si trova di fronte a dungeon popolati dagli Shadow, da esplorare attraverso un sistema di combattimento a turni rinnovato. Il remake introduce diverse meccaniche inedite, come la guardia avanzata, che permette di parare un attacco nemico e contrattaccare per ottenere un vantaggio; il Send Flying, che consente di diffondere uno status alterato a più nemici colpendone uno già affetto; e i knockback concatenati, che sfruttano la coordinazione del team per abbattere più avversari in sequenza. Torna anche il Baton Pass, già visto in Persona 5 e Persona 3 Reload: una tecnica che permette ai membri del gruppo di passarsi il turno dopo aver colpito un punto debole, entrando in campo con un bonus ai danni o alle abilità. La novità più spettacolare è il Prime Time, una modalità speciale in cui i costi delle abilità si azzerano e il team può scatenare un assalto devastante culminando in una finisher dedicata.

Rimane centrale anche la gestione dei Persona, manifestazioni della psiche dei personaggi che funzionano come entità evocabili in battaglia, ciascuna con abilità, elementi e debolezze proprie. Il protagonista, grazie all'abilità Wild, può cambiarli liberamente e costruire un set strategico molto più ampio rispetto agli altri membri del team. Tramite la Velvet Room è inoltre possibile fondere e potenziare i propri Persona per crearne di nuovi e più potenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Persona 4 Revival sarà disponibile a partire dal 18 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Al lancio sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.