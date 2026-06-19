La copertina di GTA 6 sembra rivelare numerosi dettagli sul gioco: stando alla minuziosa analisi effettuata da IGN, ognuno degli artwork presenti sulla cover del titolo di Rockstar Games fa riferimento a uno specifico contenuto... oppure no?
Procedendo da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, il primo riquadro ritrae un elicottero: una vera e propria costante per la serie Grand Theft Auto, visto che è possibile trovarne uno fin dai tempi della copertina di GTA 3.
In questo caso si tratta di un Sea Sparrow anfibio, introdotto per la prima volta in Vice City, ma presenta una peculiarità: c'è una minigun montata lateralmente, vicino all'abitacolo, e ciò fa pensare alla possibilità di equipaggiare gli elicotteri con armi e accessori, come visto in GTA Online.
Al centro in alto troviamo Jason e Lucia, i due protagonisti del gioco, mentre in alto a destra si vede una moto stradale in impennata: pare si tratti di una Principe Alvino V1, decorata con livree personalizzate e adesivi che rimandano a un eventuale editor cosmetico.
Sullo sfondo del medesimo riquadro c'è una Vapid Police Cruiser, una volante della polizia ampiamente presente in GTA V ma qui caratterizzata da un design leggermente diverso, probabilmente aggiornato all'ambientazione di Leonida.
Donne misteriose e tanto altro
Nel riquadro a sinistra della copertina di GTA 6 c'è una misteriosa ragazza in bikini, anche questa una presenza costante negli artwork della serie e non necessariamente collegata a un personaggio che avremo modo di incontrare durante la campagna.
Il suo aspetto include una maglia che richiama la squadra di football dei Vice Cityu Manatees, un tatuaggio con la scritta "Vice Baby" e uno con il numero 305, storico prefisso telefonico di Miami. Al collo indossa una collana con la parola "Siempre" e beve da una lattina che sembra una parodia di White Claw.
Nel riquadro centrale c'è un alligatore che fa riferimento alla zona paludosa di Grassrivers, abitata da un bel po' di questi simpatici rettili, mentre nel riquadro a destra troviamo Boobie Ike, il produttore musicale che fa parte del cast di Grand Theft Auto VI.
Rimane solo la fascia inferiore: a sinistra c'è una supercar dorata che sembrerebbe appartenere al marchio fittizio Pegassi, ispirato a Lamborghini, mentre al centro spicca la figura di Raul Bautista, il rapinatore professionista che qui vediamo imbracciare un fucile d'assalto Duke mentre si trova di fronte alla Sinfrontera National Bank.
L'ultimo riquadro, in basso a destra, è occupato da uno scattante motoscafo Clarion, a conferma che potremo muoverci fra le acque di Leonida a bordo di uno di questi potenti veicoli.
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