La Vice City di GTA 6 si mostra in una nuova immagine ufficiale

Giornata di novità per i fan di GTA 6, con Rockstar Games che ha mostrato una nuova immagine della città di Vice City che farà da sfondo alle attività criminali dei giocatori nel nuovo capitolo della serie.
Lo scatto arriva in concomitanza con l'annuncio della data dell'inizio dei preordini del nuovo Grand Theft Auto e la presentazione della cover ufficiale e mostra la città al tramonto / sera con un'inquadratura panoramica dall'alto.
Uno scorcio di Vice City in attesa dell'uscita di GTA 6
La versione originale è in realtà un'immagine dinamica che fa da sfondo per il sito ufficiale del gioco. Oltre alla spettacolare luce del tramonto, la scena ritrae una Vice City brulicante di attività: in cielo si distinguono diversi velivoli che sorvolano la baia, mentre sotto scorrono le auto sull'autostrada sopraelevata e i cartelloni pubblicitari illuminano l'ambiente con i loro colori vividi.
Sul lato destro si intravede una grande ruota panoramica in movimento, mentre alcune navi manovrano nei pressi del porto. In primo piano spiccano quelli che sembrano essere imponenti complessi residenziali, con decine di finestre che riflettono le ultime luci della sera. È uno scorcio che offre un piccolo assaggio del mondo di gioco di Rockstar: un ecosistema urbano vivo e pulsante, che sembra non fermarsi mai.
Come prevedibile, i fan più appassionati hanno già iniziato a scandagliare l'immagine zoomando su ogni dettaglio, nella speranza di carpire qualche informazione inedita sul gioco. Un modo come un altro per ingannare l'attesa fino alla data di uscita ufficiale, ora finalmente fissata al 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.
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