Spider-Man: Brand New Day è il primo film sull’Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari

Spider-Man: Brand New Day si conferma uno dei maggiori campioni d'incassi degli ultimi anni: la pellicola ha superato quota 2 miliardi di dollari al box office. Dal debutto nelle sale, avvenuto circa tre settimane fa, il film ha raccolto 785,8 milioni nel mercato domestico USA e 1,236 miliardi a livello internazionale, per un totale di 2,022 miliardi di dollari.

Si tratta del primo film dedicato all'Uomo Ragno a raggiungere questo traguardo. Il precedente record apparteneva a Spider-Man: No Way Home (2021), fermo a 1,9 miliardi. Molto più distanti le altre pellicole: Far From Home (2019) si era fermato a 1,13 miliardi, mentre i film interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield non avevano mai superato il miliardo.