Spider-Man: Brand New Day è il primo film sull’Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari

Spider-Man: Brand New Day si conferma uno dei maggiori campioni d'incassi degli ultimi anni: la pellicola ha superato quota 2 miliardi di dollari al box office. Dal debutto nelle sale, avvenuto circa tre settimane fa, il film ha raccolto 785,8 milioni nel mercato domestico USA e 1,236 miliardi a livello internazionale, per un totale di 2,022 miliardi di dollari.
Si tratta del primo film dedicato all'Uomo Ragno a raggiungere questo traguardo. Il precedente record apparteneva a Spider-Man: No Way Home (2021), fermo a 1,9 miliardi. Molto più distanti le altre pellicole: Far From Home (2019) si era fermato a 1,13 miliardi, mentre i film interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield non avevano mai superato il miliardo.
Tra i dieci film con gli incassi maggiori di sempre
Brand New Day inoltre al momento è il terzo film del Marvel Cinematic Universe ad aver superato il traguardo dei 2 miliardi di dollari. Gli altri sono Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.
Anche al di fuori del panorama supereroistico si tratta di un risultato eccezionale: solo otto film nella storia del cinema hanno raggiunto questo traguardo, tra cui Avatar, Star Wars: Episodio VII, Titanic e il blockbuster cinese Ne Zha 2.
L'Uomo Ragno di Tom Holland ha ancora margine per crescere al botteghino prima dell'arrivo in home video, ma è difficile prevedere fin dove potrà spingersi: il sorpasso su Avengers: Infinity War (2,048 miliardi) appare alla portata, mentre raggiungere il secondo posto occupato da Avengers: Endgame con quasi 2,8 miliardi sembra molto meno probabile.