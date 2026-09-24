Il produttore del film di Resident Evil potrebbe occuparsi anche di Silent Hill

In particolare, il produttore Roy Lee è un elemento in comune tra Resident Evil e il precedente film di Cregger, ovvero Weapons, e proprio questo sarebbe forse il nuovo responsabile anche del prossimo film di Silent Hill.

Come abbiamo visto, nonostante il suo distacco dalla serie videoludica, il nuovo film di Resident Evil è un notevole successo , andato forse anche al di là delle aspettative, grazie alla maestria del regista Zach Cregger in particolare, ma anche per una produzione di notevole livello che non ha avuto paura a mettere in scena qualcosa di alquanto diverso da quanto avevamo visto prima.

Uno specialista

Roy Lee ha una notevole esperienza nell'ambito horror, con una particolare connessione con lo stile orientale: la sua carriera è infatti decollata grazie a una serie di adattamenti americani di horror asiatici come The Ring, The Grudge, Dark Water e The Eye, oltre a diversi titoli su licenza, tra i quali anche il film di Minecraft.

È insomma uno specialista dell'ambito che sembra calzare in maniera particolare nel ruolo di responsabile di una produzione horror basata su un videogioco, dunque sarebbe una scelta ottimale per il rilancio di Silent Hill.

L'ultimo film cinematografico della serie, Return to Silent Hill, diretto da Christophe Gans, è stato un notevole flop, sia per quanto riguarda la ricezione della critica che al botteghino, e la serie Konami ha bisogno di un rilancio di livello anche sul fronte cinematografico, visto il gran lavoro che sta facendo sul fronte videoludico.

La serie si è infatti ripresa le luci della ribalta con il remake di Silent Hill 2 e Silent Hill f, con il nuovo Silent Hill: Townfall che sta ricevendo ottime valutazioni come dimostra anche la nostra recensione dedicata, dunque un corrispettivo film di alta qualità potrebbe favorire ulteriormente la proprietà intellettuale.

Non ci sono informazioni sul coinvolgimento di Cregger in questo caso, e la questione sembra poco probabile considerando che il regista ha già riferito che Resident Evil sarà l'ultimo suo film legato a un grande franchise.