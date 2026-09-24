Il Duca torna in azione a prezzo irrisorio: Duke Nukem Forever per PC e Mac in offerta su Instant Gaming

Pronti a far tremare gli alieni nei panni dell'eroe più irriverente dei videogiochi? Trovate Duke Nukem Forever per PC e Mac a un prezzo netto di appena 1,09 € su Instant Gaming. Aggiungendo la consueta IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout ammonta a soli 1,33 €. Confrontando la spesa ivata con il costo di listino pari a 20€, vi garantite un risparmio reale di 18,67 €. Si tratta di un taglio effettivo a imposte incluse del 93,35%, a fronte del 95% indicato a schermo dal negozio. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro account Steam, vi basta utilizzare il link o il box qua sopra.
Alieni, armi devastanti e ironia scorretta
L'irriverente sparatutto firmato Gearbox Software vi mette nei panni dell'iconico Duke, chiamato a salvare la Terra da un'improvvisa e distruttiva invasione aliena. Il gameplay unisce la classica impostazione da sparatutto in prima persona a un ritmo frenetico, mettendovi a disposizione un arsenale esagerato che comprende il congelatore, il rimpicciolitore e l'immancabile devastatore.
Oltre agli scontri a fuoco con i maiali poliziotti e le mostruose truppe nemiche, l'avventura si distingue per le sue numerose interazioni con l'ambiente, i mini-giochi disseminati nelle mappe e alcune dinamiche sezioni di guida a bordo di un monster truck. Questa versione per PC e Mac, attivabile tramite codice Steam, assicura la piena compatibilità con i sistemi operativi attuali, framerate elevati e il supporto per i controller.