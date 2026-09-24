Il Duca torna in azione a prezzo irrisorio: Duke Nukem Forever per PC e Mac in offerta su Instant Gaming

Alieni, armi devastanti e ironia scorretta

L'irriverente sparatutto firmato Gearbox Software vi mette nei panni dell'iconico Duke, chiamato a salvare la Terra da un'improvvisa e distruttiva invasione aliena. Il gameplay unisce la classica impostazione da sparatutto in prima persona a un ritmo frenetico, mettendovi a disposizione un arsenale esagerato che comprende il congelatore, il rimpicciolitore e l'immancabile devastatore.

Oltre agli scontri a fuoco con i maiali poliziotti e le mostruose truppe nemiche, l'avventura si distingue per le sue numerose interazioni con l'ambiente, i mini-giochi disseminati nelle mappe e alcune dinamiche sezioni di guida a bordo di un monster truck. Questa versione per PC e Mac, attivabile tramite codice Steam, assicura la piena compatibilità con i sistemi operativi attuali, framerate elevati e il supporto per i controller.