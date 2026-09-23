PlayStation Store lancia i saldi "Avventure Autunnali": centinaia di giochi PS4 e PS5 in sconto

Da oggi partono nuovi sconti su PlayStation Store con i saldi "Avventure Autunnali", che raccolgono centinaia di giochi PS4 e PS5 a prezzo ribassato, tra i quali anche diverse novità molto interessanti.

Gli sconti sono validi da oggi fino all'8 ottobre e comprendono davvero una notevole quantità di titoli sia per PlayStation 5 che per la console precedente, fra titoli tripla A di notevole richiamo, novità interessanti e una grande quantità di indie e giochi presenti in catalogo da più tempo.

Non c'è propriamente una tematica "autunnale" a dire il vero, ma visto che siamo entrati proprio in questi giorni in tale stagione, il nome scelto per questa ondata di sconti pare appropriato.