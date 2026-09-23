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PlayStation Store lancia i saldi "Avventure Autunnali": centinaia di giochi PS4 e PS5 in sconto

Sony ha lanciato una nuova iniziativa di sconti su PlayStation Store con l'avvio delle "Avventure Autunnali", che abbassano il prezzo di centinaia di giochi per PS4 e PS5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   23/09/2026
Il logo di PlayStation Store

Da oggi partono nuovi sconti su PlayStation Store con i saldi "Avventure Autunnali", che raccolgono centinaia di giochi PS4 e PS5 a prezzo ribassato, tra i quali anche diverse novità molto interessanti.

Gli sconti sono validi da oggi fino all'8 ottobre e comprendono davvero una notevole quantità di titoli sia per PlayStation 5 che per la console precedente, fra titoli tripla A di notevole richiamo, novità interessanti e una grande quantità di indie e giochi presenti in catalogo da più tempo.

Non c'è propriamente una tematica "autunnale" a dire il vero, ma visto che siamo entrati proprio in questi giorni in tale stagione, il nome scelto per questa ondata di sconti pare appropriato.

Qualche esempio fra gli sconti

Trattandosi di centinaia di titoli, vi rimandiamo alle pagine ufficiali di PlayStation Store dedicate a questa iniziativa per vedere tutti i giochi attualmente in sconto per la mandata delle "Avventure Autunnali", mentre ci limitiamo qui sotto a fornire qualche esempio.

Nel frattempo, nelle ore scorse abbiam ovisto che Sony potrebbe avere in programma un nuovo sistema di ricompense per gli acquisti di PlayStation.

La disponibilità di PS5 Pro potrebbe continuare ad essere scarsa anche nel 2027 La disponibilità di PS5 Pro potrebbe continuare ad essere scarsa anche nel 2027

Ecco dunque alcuni esempi tra gli sconti attualmente in corso, partiti oggi:

  • Assassin's Creed: Black Flag Resynced - 53,99€
  • Halo: Campaign Evolved - 47,99€
  • Microsoft Flight Simulator: Standard Edition - 63,99€
  • Marvel's Spider-Man 2 - 39,99€
  • Gran Turismo 7 - 39,99€
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 24,99€
  • Baldur's Gate 3 - 48,99€
  • Mafia: The Omertà Collection - 49,99€
  • The Last of Us Parte II Remastered - 29,99€
  • Hades 2 - 20,99€
  • Beast of Reincarnation - 43,99€
  • Diablo 4: Standard Edition - 35,99€
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Ultimate Edition - 76,99€
  • Starfield - 29,99€
  • Outer Wilds - 14,99€
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 38,49€

Si tratta solo di pochi esempi rispetto alla quantità di giochi in offerta, dunque vi consigliamo di andare a dare un'occhiata sul PlayStation Store per avere una visione più completa della situazione.

#PlayStation Store #Sconti
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