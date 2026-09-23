Le cuffie da gaming JBL sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle risparmiando al 46% di sconto

Su Amazon è presente e disponibile una promo interessante e allettante sulle cuffie da gaming targate JBL: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€ . Acquista le cuffie direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Le cuffie da gaming JBL Quantum 360X sono progettate per offrire un'esperienza audio immersiva e una buona versatilità, grazie alla doppia connessione wireless Bluetooth e 2,4 GHz senza perdite . Questa combinazione permette di utilizzare le cuffie durante le sessioni di gioco mantenendo la possibilità di collegarle a diversi dispositivi compatibili.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

L'esperienza sonora è affidata alla tecnologia JBL QuantumSOUND, pensata per restituire un audio di livello cinematografico e accompagnare ogni momento delle partite, dai suoni più discreti fino alle esplosioni e agli effetti più potenti. Su PC è inoltre possibile utilizzare il software Quantum ENGINE per ottimizzare ulteriormente l'audio.

La batteria offre fino a 22 ore di autonomia, permettendo di affrontare lunghe sessioni senza dover interrompere continuamente il gioco per ricaricare le cuffie.

La funzione di ricarica e gioco consente inoltre di continuare a utilizzarle anche mentre sono collegate all'alimentazione. Le JBL Quantum 360X sono ottimizzate per Xbox e possono essere utilizzate anche con PC, Mac, PlayStation e Nintendo Switch.