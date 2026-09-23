Prenota la Deluxe Edition di Dispatch: scopri il titolo AdHoc Studio nella sua versione più completa

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Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Dispatch al costo totale e finale d'acquisto di 49,99€.

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Dispatch al costo totale e finale d'acquisto di 49,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: La Deluxe Edition include il gioco completo, un artbook digitale con oltre 100 pagine di concept art, quattro fumetti digitali con oltre 45 pagine di contenuti aggiuntivi, un opuscolo introduttivo SDN, un poster fronte-retro e un voucher per scaricare la colonna sonora originale. Dispatch è un gioco narrativo ambientato in un'azienda nella quale si gestiscono i supereroi, dove il giocatore interpreta Robert Robertson III, alias Mecha Man.