Prenota la Deluxe Edition di Dispatch: scopri il titolo AdHoc Studio nella sua versione più completa

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Dispatch al costo totale e finale d'acquisto di 49,99€.
Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della Deluxe Edition di Dispatch al costo totale e finale d'acquisto di 49,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: La Deluxe Edition include il gioco completo, un artbook digitale con oltre 100 pagine di concept art, quattro fumetti digitali con oltre 45 pagine di contenuti aggiuntivi, un opuscolo introduttivo SDN, un poster fronte-retro e un voucher per scaricare la colonna sonora originale. Dispatch è un gioco narrativo ambientato in un'azienda nella quale si gestiscono i supereroi, dove il giocatore interpreta Robert Robertson III, alias Mecha Man.
Ulteriori dettagli sul gioco
Dopo la distruzione della sua tuta meccanica durante uno scontro con il suo acerrimo nemico, Robert deve accettare un lavoro in una centrale operativa per supereroi. Il suo compito sarà riabilitare un gruppo di ex supercriminali, gestire la squadra e ricostruire la tuta in cerca di una possibilità di vendetta.
Le decisioni influenzano lo sviluppo della storia, dai rapporti tra i personaggi alle situazioni che si verificano sul campo. Attraverso una mappa strategica è possibile analizzare le emergenze e decidere quali eroi inviare, valutando rischi e ricompense e affrontando le conseguenze delle proprie scelte. Ogni membro della squadra ha capacità, difetti e caratteristiche personali che devono essere gestiti per mantenere il gruppo unito. Qui la nostra recensione.