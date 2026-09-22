Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

Purtroppo, non mancano i licenziamenti anche in questo caso: in base alla comunicazione ufficiale pubblicata da Matt Booty, responsabile dei team di Xbox Game Studios, 268 dipendenti verranno licenziati, appartenenti soprattutto a Halo Studios, altri team e le divisioni management e centrali degli studi interni.

Il tutto rientra nel piano che era già stato avvivato l'estate scorsa e ha portato a numerosi licenziamenti e lo scorporo di alcuni team come Double Fine, Ninja Theory e Compulsion Games, ma in questo caso sembra che si tratti soprattutto di una nuova organizzazione di Xbox Game Studios mantenendo sostanzialmente i team attuali senza chiusure, ma modificando l'organigramma aziendale.

Prosegue il "reset di Xbox" deciso dalla nuova direzione della CEO Asha Sharma, con diverse notizie che riguardano una riorganizzazione generale della divisione videoludica di Microsoft, comprendenti tra le altre cose il fatto che Activision si occuperà di Halo e Rare, che Bethesda includerà Obsidian e altri cambiamenti notevoli.

Spostamenti e riorganizzazioni di notevole entità

La riorganizzazione punta a rendere più snella l'organizzazione interna, cercando di accentrare maggiormente le responsabilità e lo sviluppo tra i vecchi team di Xbox Game Studios e le divisioni Bethesda e Activision, spostando gli studi secondo diverse giurisdizioni.

In sostanza, gli elementi di maggior rilievo che emergono da questa ristrutturazione:

Activision espande la propria responsabilità e assume il controllo di Rare, oltre a World's Edge, ma un'altra notizia notevole è il fatto che si occuperà di Halo, con il nuovo capitolo già in sviluppo e assegnato a un team appositamente costituito, separato dall'organizzazione di Call of Duty

e assegnato a un team appositamente costituito, separato dall'organizzazione di Call of Duty Bethesda si espande e includerà Obsidian , che continuerà i suoi progetti attuali come Grounded e il nuovo Fallout in collaborazione proprio con Bethesda Game Studios

, che continuerà i suoi progetti attuali come Grounded e il nuovo Fallout in collaborazione proprio con Bethesda Game Studios Playground e Turn 10 vengono fuse in un unico studio, concentrato sui franchise di Forza e Fable per il momento, continuando di fatto a esistere come una entità unica

in un unico studio, concentrato sui franchise di Forza e Fable per il momento, continuando di fatto a esistere come una entità unica King si espande a includere la sezione Microsoft Casual Games, mettendo insieme tutti i progetti legati a mobile e ambito "casual" in un'unica struttura

Per quanto riguarda i team scorporati, Booty ha aggiornato sulla situazione dei vari studi separati ormai da Xbox Game Studios, confermando che Compulsion e Double Fine sono tornati indipendenti con il controllo delle proprie IP.

Undead Labs a quanto pare è riuscita a trovare un nuovo publisher e lancerà State of Decay 3 come da programma, con uscita direttamente all'interno di Game Pass come era stato annunciato in precedenza.

La notizia negativa su questo fronte riguarda Ninja Theory: a quanto pare due tentativi di trattare con potenziali acquirenti non sono andati a buon fine, e a questo punto Microsoft ha iniziato le consultazioni per un'eventuale chiusura, ma le discussioni per una possibile vendita in ogni caso continueranno.

Asha Sharma e Matt Booty

Nel frattempo, anche Arkane prosegue nella sua attuale situazione incerta: "le consultazioni proseguono e ci aspettiamo che vadano avanti fino alla fine dell'anno", ha riferito Booty, senza però precisare ulteriormente la situazione attuale del team, che fino a un po' di tempo fa era regolarmente impegnato su Marvel's Blade ma non sappiamo esattamente in che condizioni sia al momento.

Come riferisce il responsabile di Xbox Game Studios, l'operazione di riorganizzazione non è ancora conclusa: si trova al momento al "75%", dunque un'altra mandata di licenziamenti e cambiamenti è in arrivo nei prossimi mesi, all'interno del totale complessivo che era stato già annunciato lo scorso luglio.