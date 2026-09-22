Xbox Helix potrebbe supportare i giochi fisici, forse al contrario di PS6

È difficile avere le idee chiare sulla prossima generazione di console, considerando anche che con la crisi attuale delle memorie e del mercato hardware in generale è probabile che queste arrivino più tardi del previsto, ma c'è qualche segnale che può fare pensare al fatto che Microsoft stia pensando a supportare i giochi fisici con Xbox Helix.
La questione risulta interessante soprattutto in mezzo alle polemiche scaturite dalla decisione di Sony di abbandonare i dischi a partire dal 2028, cosa che, di conseguenza, fa pensare che PS6 potrebbe non avere un lettore ottico come standard, mettendo in scena dunque due visioni contrapposte.
Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, visto che entrambe le nuove console non sono nemmeno state presentate né vi sono dettagli su tempistiche di lancio, ma c'è un indizio che ha fatto scaturire l'idea.
Un sondaggio fa emergere l'idea di Helix con lettore ottico
Come riportato da diverse fonti, come il messaggio di Power Up Gaming visibile qui sotto, sembra che Microsoft stia inviando dei sondaggi ai giocatori per chiedere se il supporto per i giochi fisici sia una caratteristica considerata importante per una prossima console Xbox.
A dire il vero, il report deriva da altre fonti la cui affidabilità non è certa, ma la sua diffusione fa pensare a un sondaggio effettivamente esistente: tra i punti di questo emerge la possibilità di "installare giochi da un disco fisico", cosa che fa pensare all'interesse di Microsoft per il mantenimento di un lettore ottico in futuro.
Il sondaggio dovrebbe essere stato messo a disposizione degli utenti Xbox Insider, e ovviamente rappresenta soltanto uno strumento informativo per Microsoft, ma è curioso che ci siano alcuni punti specificamente dedicati a questo argomento.
Vista la grande attenzione che una parte degli utenti sta dimostrando nei confronti dei supporti fisici, non è escluso che Microsoft possa considerare l'inclusione di un lettore fisico in Xbox Helix, magari in una delle possibili configurazioni, considerando che potrebbe trattarsi di una famiglia di dispositivi, come riferito di recente dalla CEO della divisione, Asha Sharma.