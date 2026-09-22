Xbox Helix potrebbe supportare i giochi fisici, forse al contrario di PS6

È difficile avere le idee chiare sulla prossima generazione di console, considerando anche che con la crisi attuale delle memorie e del mercato hardware in generale è probabile che queste arrivino più tardi del previsto, ma c'è qualche segnale che può fare pensare al fatto che Microsoft stia pensando a supportare i giochi fisici con Xbox Helix.

La questione risulta interessante soprattutto in mezzo alle polemiche scaturite dalla decisione di Sony di abbandonare i dischi a partire dal 2028, cosa che, di conseguenza, fa pensare che PS6 potrebbe non avere un lettore ottico come standard, mettendo in scena dunque due visioni contrapposte.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, visto che entrambe le nuove console non sono nemmeno state presentate né vi sono dettagli su tempistiche di lancio, ma c'è un indizio che ha fatto scaturire l'idea.