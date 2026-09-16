Microsoft annuncia un nuovo evento su Windows, NVIDIA RTX Spark e Surface: ecco quando si terrà

Tra poco meno di un mese Microsoft terrà un evento dedicato all'ecosistema dei PC in generale, nonché incentrato sulle innovazioni relative a Windows, NVIDIA RTX Spark e Surface. Il tema dell'evento sarà "Come l'IA locale plasmerà il prossimo capitolo del PC". Vediamo di seguito tutti i dettagli e cosa aspettarsi.

Data dell’evento Microsoft

Prima di tutto, l'evento si terrà il 7 ottobre a San Francisco. Ovviamente vi informeremo con tutti gli annunci in tempo reale. Come vi abbiamo anticipato, i protagonisti saranno Windows, nonché Surface e RTX Spark, il cui annuncio risale a pochi mesi fa. All'evento saranno presenti Satya Nadella, CEO di Microsoft, nonché Jensen Huang, CEO di NVIDIA, insieme a Pavan Davuluti, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Windows + Devices. Molto probabilmente potremo aspettarci ulteriori informazioni sul Surface Laptop Ultra, che sarà dotato proprio di NVIDIA RTX Spark.

L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale nell'evento e nei prossimi dispositivi. Il laptop, lo ricordiamo, è stato annunciato lo scorso giugno, ma non erano stati forniti molti dettagli in merito. Lo stesso discorso vale per altri produttori che hanno annunciato i loro portatili con RTX Spark, ma le informazioni sul prezzo sono ancora ignote. Potrebbe quindi essere l'occasione perfetta per scoprire tutti i dettagli in merito.