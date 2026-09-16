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Microsoft annuncia un nuovo evento su Windows, NVIDIA RTX Spark e Surface: ecco quando si terrà

Microsoft terrà un nuovo evento legato all'ecosistema PC. Windows, Surface e NVIDIA RTX Spark saranno tra i protagonisti, con diverse novità attese sul fronte dell'intelligenza artificiale locale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/09/2026
Windows

Tra poco meno di un mese Microsoft terrà un evento dedicato all'ecosistema dei PC in generale, nonché incentrato sulle innovazioni relative a Windows, NVIDIA RTX Spark e Surface. Il tema dell'evento sarà "Come l'IA locale plasmerà il prossimo capitolo del PC". Vediamo di seguito tutti i dettagli e cosa aspettarsi.

Data dell’evento Microsoft

Prima di tutto, l'evento si terrà il 7 ottobre a San Francisco. Ovviamente vi informeremo con tutti gli annunci in tempo reale. Come vi abbiamo anticipato, i protagonisti saranno Windows, nonché Surface e RTX Spark, il cui annuncio risale a pochi mesi fa. All'evento saranno presenti Satya Nadella, CEO di Microsoft, nonché Jensen Huang, CEO di NVIDIA, insieme a Pavan Davuluti, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Windows + Devices. Molto probabilmente potremo aspettarci ulteriori informazioni sul Surface Laptop Ultra, che sarà dotato proprio di NVIDIA RTX Spark.

Microsoft Surface Ultra è il nuovo laptop con NVIDIA RTX Spark e display ultra luminoso Microsoft Surface Ultra è il nuovo laptop con NVIDIA RTX Spark e display ultra luminoso

L'intelligenza artificiale giocherà un ruolo cruciale nell'evento e nei prossimi dispositivi. Il laptop, lo ricordiamo, è stato annunciato lo scorso giugno, ma non erano stati forniti molti dettagli in merito. Lo stesso discorso vale per altri produttori che hanno annunciato i loro portatili con RTX Spark, ma le informazioni sul prezzo sono ancora ignote. Potrebbe quindi essere l'occasione perfetta per scoprire tutti i dettagli in merito.

Cos’è RTX Spark

Per chi non lo sapesse, è un sistema di chip basato su CPU Grace e GPU Blackwell RTX, pensato per l'intelligenza artificiale locale. Si tratta di una soluzione unificata, pensata per massimizzare energetica, bandwidth condivisa e accelerazione IA, offrendo prestazioni da notebook gaming di fascia alta e mantenendo consumi più vicini a quelli dei portatili ultrapremium moderni.

NVIDIA RTX Spark in azione: il gaming tripla A arriva davvero su Windows ARM NVIDIA RTX Spark in azione: il gaming tripla A arriva davvero su Windows ARM

Non si tratta di una piattaforma pensata solo per il gaming e per la creatività, ma soprattutto per eseguire agenti IA direttamente sul dispositivo. Il nuovo chip dovrebbe raggiungere fino a 1 petaflop di potenza IA, con configurazioni dotate di memoria unificata fino a 128 GB. Inoltre, il sistema dovrebbe gestire modelli linguistici da 120 miliardi di parametri con contesti fino a un milione di token. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

#Microsoft #Tecnologia
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