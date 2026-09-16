Total War: Shogun 2 Complete Edition è stato annunciato per PC: grafica aggiornata e tante migliorie

La data di uscita non è lontana: sarà disponibile a partire dal 13 ottobre su PC, tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Sega e gli sviluppatori di Creative Assembly hanno annunciato Total War: Shogun 2 Complete Edition , una nuova edizione che include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi, con una serie di migliorie a tutto tondo , dal comparto grafico e controlli migliorati fino a 50 nuove fazioni minori giocabili e il supporto integrato alle mod.

Le tante novità della Complete Edition

In questa nuova edizione, Creative Assembly ha rimesso mano all'intero impianto tecnico di Total War: Shogun 2, aggiornando grafica, illuminazione, ombre e texture per rendere il Giappone feudale più vivido e leggibile anche sulle configurazioni moderne. L'interfaccia è stata riprogettata per scalare correttamente a 1440p e 4K, mentre i comandi sono stati modernizzati per offrire un'esperienza più fluida sia nella gestione della campagna sia nelle battaglie in tempo reale. Il lavoro di aggiornamento coinvolge anche l'audio, con un nuovo doppiaggio e una localizzazione completa in giapponese e cinese che arricchiscono l'atmosfera storica.

La Complete Edition include tutte le campagne aggiuntive, da L'Alba dei Samurai a Il Tramonto dei Samurai, permettendo di attraversare l'intero arco storico dello Shogunato con un ventaglio di contenuti molto più ampio rispetto all'originale. A questo si aggiunge l'introduzione di oltre cinquanta nuove fazioni minori giocabili, che ampliano sensibilmente la varietà strategica e le possibilità di costruire alleanze, espandere il proprio dominio e affrontare la mappa con approcci sempre diversi.

Sul fronte della personalizzazione, il gioco integra nativamente il supporto alle mod tramite Mod.io, rendendo più semplice installare, gestire e aggiornare contenuti creati dalla community. L'aggiornamento a 64 bit garantisce inoltre una maggiore stabilità e prestazioni più solide, soprattutto nelle campagne più avanzate e nelle battaglie con un numero elevato di unità.

La struttura strategica rimane quella che ha reso Shogun 2 uno dei capitoli più apprezzati della serie: una guerra totale su vasta scala, in cui padroneggiare il Bushido e il Chi, stringere alleanze, costruire castelli e orchestrare campagne militari che attraversano l'intero periodo dello Shogunato. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla recensione dell'originale Total War: Shogun 2 del 2011.